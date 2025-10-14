Hội chợ Từ thiện Quốc tế trở lại, tiếp tục tinh thần giao lưu văn hóa, vì cộng đồng

Hội chợ Từ thiện Quốc tế năm nay diễn ra ngày 8.11 ảnh: CLB Lãnh sự TP.HCM

Là ngày hội của cộng đồng với nét đặc trưng của văn hóa toàn cầu, Hội chợ Từ thiện Quốc tế năm nay dự kiến hoan nghênh hơn 100 gian hàng, mang đến những vật phẩm thủ công độc đáo, ẩm thực đặc trưng từ nhiều quốc gia, thời trang, quà tặng và nhiều hoạt động thú vị khác.

Với thành công của hội chợ năm trước, vốn thu hút hơn 1.500 lượt khách tham dự, Hội chợ 2025 hứa hẹn sẽ còn hoành tráng hơn với những hoạt động nổi bật bên cạnh mua sắm như thưởng thức ẩm thực quốc tế phong phú, hòa mình vào các tiết mục biểu diễn văn hóa đặc sắc từ nhiều quốc gia, tham gia giải trí trực tiếp phù hợp với mọi lứa tuổi, và trẻ em có cả khu vui chơi và hoạt động riêng.

Hơn hết, toàn bộ số tiền gây quỹ từ sự kiện sẽ được dùng để hỗ trợ các tổ chức từ thiện đang hoạt động tại miền nam Việt Nam, nơi vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được chung tay giúp đỡ.

Bà Margo Aluwihare, Chủ tịch CLB Lãnh sự TP.HCM, đơn vị tổ chức sự kiện, chia sẻ: "Đây không chỉ là một hội chợ, mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết quốc tế, cùng hướng về những cộng đồng yếu thế trong khu vực".

Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào thứ bảy ngày 8.11, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, TP.HCM. Có thể mua vé tham dự trực tuyến tại cticket.vn, hoặc mua tại cổng sự kiện.