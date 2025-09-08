Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Doja Cat bị chê 'lố bịch' khi 'ăn son' trên thảm đỏ MTV VMAs 2025

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
08/09/2025 14:23 GMT+7

Nữ rapper Doja Cat khiến khán giả choáng váng khi bất ngờ… ăn một thỏi son ngay trên thảm đỏ MTV Video Music Awards 2025, sự kiện vừa được tổ chức tại New York (Mỹ) tối 7.9.

Xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc MTV VMAs 2025, Doja Cat đã khiến toàn bộ khách mời phải ngoái nhìn. Trong lúc tạo dáng trước ống kính phóng viên, nữ ca sĩ bất ngờ rút ra một thỏi son đỏ của thương hiệu MAC với bảng màu "Lady Danger", rồi tô thêm lên đôi môi vốn đã rực rỡ của mình.

Bị 'ném đá' vì hành động quảng cáo 'lố bịch'

Tưởng chừng chỉ là một màn dặm son bình thường, nhưng Doja Cat tiếp tục gây sốc khi cắn một miếng lớn từ chính thỏi son, nhai và… nuốt trọn. Khoảnh khắc bất ngờ này ngay lập tức trở thành tâm điểm, khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

Doja Cat bị chê 'lố bịch' khi xuất hiện gây sốc trên thảm đỏ MTV VMAs 2025 - Ảnh 1.

Doja Cat gây sốc với màn "ăn son" trên thảm đỏ MTV VMAs 2025

Ảnh: Instagram dojacat

Doja Cat diện váy ngắn kẻ ca rô màu xanh chanh và xám, điểm xuyết bằng những viên ngọc hồng dọc thân váy. Màn trình diễn "ăn son" không chỉ khiến công chúng sững sờ mà còn được xem là chiêu quảng bá táo bạo cho vai trò mới của cô: Đại sứ toàn cầu của thương hiệu MAC Cosmetics.

Tuy nhiên, hành động này của Doja Cat đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ đã đi quá xa trong việc gây chú ý. Thậm chí có người nhận xét đây là màn trình diễn phản cảm, cố ý đánh bóng tên tuổi một cách "rẻ tiền" và làm lu mờ ý nghĩa của một sự kiện âm nhạc danh giá.

"Tôi đã gắn bó với MAC từ lâu và giờ tôi có cơ hội mang tình yêu đó ra sân khấu toàn cầu. Trang điểm chính là bức tranh, là lớp giáp, là cách tôi tạo nên những nhân vật của mình và MAC luôn đại diện cho sự tự do, nghệ thuật đó", chủ nhân bản hit Say so chia sẻ với tạp chí InStyle ngày 7.9.

Cô nói thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phá vỡ giới hạn, để mọi người nhìn nhận vẻ đẹp theo một cách hoàn toàn mới".

Doja Cat bị chê 'lố bịch' khi xuất hiện gây sốc trên thảm đỏ MTV VMAs 2025 - Ảnh 2.

Cũng trong sự kiện MTV VMAs 2025, Doja Cat đã lần đầu biểu diễn ca khúc Jealous Type nằm trong album mới Vie, dự kiến phát hành ngày 26.9 tới

Ảnh: justjared

Không chỉ hợp tác với MAC, năm nay Doja Cat còn ghi dấu ấn với những bài hát đình đám. Nữ ca sĩ 30 tuổi được đề cử hạng mục Ca khúc Kpop hay nhất tại VMAs năm nay, với màn kết hợp cùng Lisa và Raye trong Born Again.

Bên cạnh đó, Doja Cat cũng chuẩn bị ra mắt album mới mang tên Vie vào cuối tháng 9. Nói về giai đoạn âm nhạc mới, Doja Cat chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với New York Times hôm 5.9: "Tôi đang làm những gì mình từng dày công hoàn thiện từ những ngày đầu. Tôi đang tiếp tục theo đuổi thứ mà tôi biết mình giỏi nhất".

