DOJI tăng cường hợp tác chuyên môn với GIA, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Nâng cao năng lực tư vấn, ứng dụng thiết bị kiểm tra kim cương

Theo DOJI, cán bộ quản lý và nhân viên tập đoàn mới đây đã hoàn thành khóa đào tạo GIA Applied Jewelry Professional (AJP) tại Bangkok (Thái Lan).

DOJI chú trọng đầu tư tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ

Chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về kim cương, đá màu và trang sức, kết hợp lý thuyết với quan sát, nhận diện mẫu vật thực tế. Qua đó, đội ngũ tư vấn viên được nâng cao khả năng nhận biết đặc tính, giá trị sản phẩm, cung cấp thông tin và tư vấn phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Song song với đào tạo nhân lực, DOJI đã đưa vào sử dụng hai thiết bị chuyên dụng của GIA tại hệ thống trung tâm trang sức, gồm máy nhận dạng kim cương GIA iD100 và máy quan sát số khắc GIA Match iD.

Trong đó, GIA iD100 ứng dụng công nghệ quang phổ, hỗ trợ phân biệt kim cương tự nhiên với kim cương tổng hợp và các loại đá mô phỏng kim cương. Thiết bị có thể nhận dạng kim cương rời hoặc kim cương đã gắn trên trang sức, với thời gian trả kết quả tự động dưới 2 giây.

GIA Match iD hỗ trợ quan sát số khắc laser trên cạnh kim cương rời và đối chiếu với báo cáo phân cấp kim cương kỹ thuật số của GIA thông qua ứng dụng di động.

DOJI đào tạo sử dụng thiết bị chuyên dụng của GIA

Thiết bị được sử dụng để xác minh thông tin đối với những viên kim cương đã được GIA kiểm tra, cấp báo cáo và khắc mã cạnh, bằng cách đối chiếu hình ảnh số khắc với dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu của GIA.

Theo DOJI, việc ứng dụng hai thiết bị này cho phép khách hàng trực tiếp quan sát quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin đối với những viên kim cương thuộc phạm vi áp dụng, qua đó tăng tính minh bạch trong hoạt động bán lẻ.

Tiếp tục trao đổi chuyên môn, cập nhật công nghệ

Bên cạnh đào tạo và ứng dụng thiết bị, DOJI tiếp tục trao đổi với GIA nhằm cập nhật kiến thức chuyên ngành, xu hướng thị trường và những giải pháp công nghệ trong lĩnh vực kim cương, đá quý, trang sức.

Trong tháng 10, ông Tom Takada, Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển thị trường khu vực châu Á của GIA, đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn DOJI tại DOJI Tower, Hà Nội.

Máy GIA Match iD được sử dụng tại trung tâm DOJI Tower

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các dịch vụ, giải pháp kỹ thuật liên quan đến kim cương, đá màu, ngọc trai và trang sức; cập nhật tình hình thị trường cũng như khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ trong nhận dạng và xác minh thông tin đá quý.

Thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, DOJI hướng tới tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển hệ thống bán lẻ.

Theo doanh nghiệp, việc kết hợp đào tạo nhân lực, ứng dụng thiết bị chuyên dụng và cập nhật kiến thức ngành là những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng tính minh bạch thông tin sản phẩm và cải thiện trải nghiệm mua sắm trang sức của khách hàng.