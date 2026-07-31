DOJILAND xuất sắc giành 2 giải thưởng bất động sản

2 dự án được vinh danh là 2 phân khúc khác nhau nhưng cùng chung một triết lý phát triển: lấy con người làm trung tâm, đề cao giá trị trải nghiệm và theo đuổi những chuẩn mực chất lượng vượt trội.

Đại diện Công ty DOJILAND nhận giải thưởng Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam 2026 dành cho Diamond Symphony Vĩnh Yên

Ở phân khúc khu đô thị, Diamond Symphony Vĩnh Yên được vinh danh là "Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam 2026" nhờ tầm nhìn kiến tạo một siêu đô thị quy mô 70 ha, gồm tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp… với hệ sinh thái hơn 100 tiện ích đẳng cấp.

Trên vùng đất giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng phát triển, Diamond Symphony Vĩnh Yên được định hướng trở thành một "thành phố kim cương", góp phần định hình diện mạo đô thị mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ của khu vực, trở thành tâm điểm đầu tư đắt giá trong tương lai.

Diamond Symphony Vĩnh Yên - Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam 2026

Ở lĩnh vực khách sạn và lưu trú cao cấp, Diamond Crown Westlake by The Crest Collection được trao giải "Dự án khách sạn có thiết kế xuất sắc nhất Việt Nam 2026" nhờ ngôn ngữ kiến trúc độc đáo, giàu tính biểu tượng.

Sở hữu vị trí kim cương đắt giá nằm kế bên Hồ Tây, dự án gồm 178 căn hộ khách sạn hạng sang, đa dạng từ phòng tiêu chuẩn đến các căn Sky Villa và Penthouse xa hoa, được kiến tạo dành riêng cho giới tinh hoa. Công trình là sự giao thoa giữa kiến trúc tân cổ điển sang trọng và nghệ thuật kim hoàn đặc trưng của Tập đoàn DOJI, tạo nên một biểu tượng sống đẳng cấp bên di sản văn hóa thiên nhiên của Hà Nội.

Diamond Crown Westlake by The Crest Collection gây ấn tượng với kiến trúc đặc sắc ẢNH: BTC

DOT Property Vietnam Real Estate Awards là một trong những giải thưởng bất động sản uy tín tại Việt Nam và khu vực, tôn vinh các doanh nghiệp, thương hiệu và dự án có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của thị trường. Với 2 giải thưởng được vinh danh tại sự kiện này, DOJILAND lần nữa khẳng định vị thế trên thị trường với những sản phẩm bất động sản cao cấp, giàu giá trị trải nghiệm và mang bản sắc riêng.

"2 giải thưởng tại DOT Property Vietnam Real Estate Awards 2026 là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của DOJILAND trong hành trình kiến tạo các công trình mang giá trị bền vững, nâng tầm chuẩn sống và mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển những sản phẩm chất lượng cao, góp phần khẳng định vị thế của bất động sản Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế", đại diện DOJILAND chia sẻ.

Ông Adam Sutcliffe, Giám đốc DOT Property Group, nhìn nhận DOJILAND là một trong những nhà phát triển bất động sản để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trên thị trường trong những năm gần đây.

"Chúng tôi đánh giá cao cách doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, đầu tư bài bản từ quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc, chất lượng xây dựng, năng lực vận hành đến năng lực thích ứng trước những thay đổi của thị trường và sự không ngừng đổi mới để tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng", ông Adam Sutcliffe bày tỏ.

Theo ông, 2 dự án được vinh danh năm nay đều thể hiện rõ triết lý phát triển đó, xuất sắc chinh phục hội đồng chuyên môn bằng những dấu ấn riêng biệt.