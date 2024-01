Đón 2 đợt không khí lạnh trong 2 ngày, Hà Nội chuyển rét 11 độ C

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng nay 21.1, trời Hà Nội chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 12 độ C.

Đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) lúc 7 giờ sáng nay ĐÌNH HUY

So với ngày 20.1, nền nhiệt đã giảm khoảng 6 - 8 độ C. Trời mưa phùn cộng với gió to khiến người dân chật vật di chuyển trên đường.

Đây là đợt rét đậm đúng vào tiết đại hàn và được cơ quan khí tượng thông báo trước 1 tuần nên đa số người dân đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chính vì vậy, khi ra khỏi nhà, đa số đều trang bị áo mưa, mũ, khẩu trang, găng tay...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc bộ.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Đến ngày 22.1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió đông bắc trong đất liền duy trì cấp 2 - cấp 3; từ ngày 22.1 mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5, giật cấp 6 - cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm 21.1, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 7 - 10 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ từ 3 - 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; Bắc Trung bộ từ 9 - 12 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế từ 13 - 16 độ C.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại Hà Nội sáng nay:

Trời mưa phùn cộng với gió to khiến người dân chật vật ĐÌNH HUY

Nhiều người trang bị cho mình những chiếc áo khoác dày ĐÌNH HUY

Một số người dân mặc phong phanh thì co ro vì lạnh ĐÌNH HUY

Em nhỏ thu mình khi di chuyển trên vỉa hè ĐÌNH HUY

Tài xế xe ôm mặc thêm áo mưa để chống gió lạnh ĐÌNH HUY

Người phụ nữ ngồi vào một góc kín gió ĐÌNH HUY

Người dân trùm kín mít khi đứng đợi xe buýt ĐÌNH HUY

Dự báo, đợt rét này sẽ kéo dài khoảng 1 tuần ĐÌNH HUY