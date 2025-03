Đòn bẩy tăng trưởng từ nguồn điện

Thấm thoắt mà Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thành lập tròn 10 năm. Bắt đầu hoạt động vào tháng 1.2015 tại huyện Duyên Hải (nay là thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), Công ty đảm nhận quản lý vận hành Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng với tổng công suất 3.178MW, cùng cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải có thể tiếp nhận tàu hàng trọng tải 30.000 tấn. Với vai trò đặc biệt quan trọng của Công ty đối với Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công ty đã phát huy năng lực, đóng góp lớn vào sự phát triển của EVN và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh.

Khi nhà máy mới đi vào hoạt động chưa lâu, chúng tôi đã có dịp vào tham quan nhà máy. Xe chạy từ thành phố Trà Vinh, qua các huyện Châu Thành, Cầu Ngang là đến thị xã Duyên Hải. Một bên là biển có khu du lịch Ba Động, chùa Trúc Lâm nổi tiếng của địa phương, một bên là nhà máy với cầu tàu dài nối ra phía biển.

Đón khách tham quan, cán bộ nhà máy nhiệt tình hướng dẫn cho khách hiểu rõ vị trí nhà máy, quy trình vận hành, cách thức xử lý môi trường. Phải nói đây là một điển hình của tư duy, tầm nhìn của lãnh đạo EVN cũng như lãnh đạo địa phương, thể hiện sự năng động, quyết tâm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội địa phương, dám nghĩ dám làm.

Kỹ sư làm việc tại nhà máy điện ẢNH: NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI

Làm nhiệt điện, điều quan tâm hàng đầu là nguồn nhiên liệu và giải bài toán môi trường. Du khách có thể thấy rõ những núi than và những núi xỉ than tại nhà máy - nguồn nhiên liệu đầu vào và vật liệu đầu ra. Công ty đặc biệt chú trọng các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm phát thải. Nguồn than công ty nhập từ các công ty than ở miền Bắc, có khi mua từ Indonesia, xỉ than được tận dụng, chế thành vật liệu xây dựng. Cả khu vực xung quanh nhà máy đều bảo đảm xanh sạch.

Sau gần 10 năm, trở lại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải mới đây, chúng tôi vẫn thấy công ty xử lý tốt vấn đề môi trường, đó là điều rất đáng mừng, chứng tỏ sự tuân thủ, hướng đến phát triển bền vững của công ty.

Ở vùng đất xa xôi một thời nay đã là khu vực đưa Trà Vinh vươn lên khi Duyên Hải trở thành thị xã, các khu du lịch biển Ba Động, chùa Trúc Lâm hút khách về thăm. Bên cạnh nhiệt điện là dãy tuabin của dự án điện gió bên bờ biển Ba Động giúp Trà Vinh thay đổi cảnh quan và chất lượng sống của cư dân.

Thực tế, Trà Vinh không còn là tỉnh "vùng sâu vùng xa" của Tây Nam bộ nữa mà trở thành một tỉnh phát triển nhanh, toàn diện với cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2022, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên gần 70%, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 71 triệu đồng (tăng hơn 8,2 triệu đồng so với năm 2021).

Toàn cảnh Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải ẢNH: NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI

Những đổi thay tích cực này có đóng góp của Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải. Đến hết năm 2024, tổng sản lượng điện đã phát của trung tâm này đạt 112,7 tỉ KWh. Sau 10 năm thành lập, Nhiệt điện Duyên Hải đã đóng góp hơn 10.600 tỉ đồng vào ngân sách, tạo hàng ngàn việc làm cho người dân địa phương…

Năm 2024, nghị quyết của Tỉnh ủy Trà Vinh đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5%. Song với nỗ lực vượt bậc, tăng trưởng GRDP năm 2024 của tỉnh đạt hơn 10,04%, đưa Trà Vinh đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và thứ 8 trên cả nước - Một thành tích đáng tự hào, hứa hẹn những cột mốc phát triển mới, tương lai xán lạn cho tỉnh Trà Vinh.

Trên những con đường trải nhựa xe cộ bon bon, gió từ biển thổi về, những cánh đồng trồng hoa màu, vuông nuôi tôm và những nụ cười của người dân cho thấy sự trù phú, niềm vui cuộc sống. Người già kể cho chúng tôi nghe về mấy mươi năm trước những miền quê leo lét ngọn đèn dầu, những thị trấn điện chỉ sáng đến 8-9 giờ tối là đã tắt. Đến khi điện về với mọi nhà, cuộc sống mới đổi thay nhiều, nhất là khi 3 nhà máy điện của Trung tâm điện lực Duyên Hải đi vào vận hành. Ba nhà máy đó cũng là hình ảnh, biểu tượng của Duyên Hải, của Trà Vinh, sừng sững bên bờ biển, là minh chứng cho một Trà Vinh ngày càng phát triển.

