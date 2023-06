Dồn dập diễn biến mới ở Ukraine

Kyiv vừa công vừa thủ

Ukraine ngày 13.6 cho biết TP.Kryvyi Rih ở khu vực trung tâm Ukraine đã bị tấn công bằng tên lửa vào sáng sớm cùng ngày làm 10 người thiệt mạng và 25 người bị thương, theo Reuters. Nga không lập tức lên tiếng về vụ tấn công, nhưng trước nay luôn phủ nhận việc nhắm vào dân thường. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người sinh ra ở Kryvyi Rih, đã lên án Moscow. Đầu ngày 13.6, còi báo động không kích cũng đã vang lên trên khắp Ukraine. Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 10 trong số 14 tên lửa hành trình của Nga, bao gồm tại khu vực thủ đô Kyiv.

Trước đó, Ukraine thông báo đã giành lại tổng cộng 7 ngôi làng từ Nga dọc theo chiến tuyến dài khoảng 100 km ở khu vực đông nam, kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công vào tuần trước. Reuters đưa tin làng Storozheve là kết quả mới nhất mà Ukraine tuyên bố, sau khi cho hay đã nắm quyền kiểm soát ở 3 làng khác - toàn bộ đều nằm ven sông Mokri Yaly ở vùng Donetsk. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cuối ngày 12.6 cho biết lực lượng nước này cũng đã giành được 2 làng Levadne và Novodarivka, cách Mokri Yaly khoảng 10 km về phía tây, cũng như làng Lobkove ở phía đông nam TP.Zaporizhzhia thuộc tỉnh cùng tên.

Xe cứu hộ bọc thép của Ukraine ở tỉnh Donetsk hôm 12.6 Reuters

Theo bà Maliar, quân đội Ukraine đã tiến được tổng cộng 6,5 km và nắm quyền kiểm soát một khu vực rộng 90 km2. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số hơn 100.000 km2 lãnh thổ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Nga nói thu chiến lợi phẩm, phương Tây chi viện cho Ukraine

Nga vẫn chưa chính thức thừa nhận bất kỳ bước tiến nào của Ukraine trong chiến dịch phản công nói trên. Theo Hãng tin RIA, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.6 đã công bố video cho thấy những gì mà họ nói là các xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất bị Nga thu giữ trong một trận chiến với lực lượng Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đoạn phim được quay tại Zaporizhzhia và số khí tài quân sự này được xem là "chiến lợi phẩm".

Trong khi đó, TASS ngày 13.6 dẫn lời một quan chức thân Nga ở Zaporizhzhia nói quân đội Ukraine đã hứng chịu thương vong lớn khi cố tấn công lực lượng Nga ở hai mặt trận tại tỉnh này. Quan chức này cũng cho biết Ukraine đã tái tổ chức đội hình và đưa thêm lực lượng dự bị đến đây, đồng thời rà phá mìn để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới từ các hướng mới. Theo nhận định của The Wall Street Journal, việc lực lượng Ukraine tiến hành tấn công ở cả miền đông và miền nam cho thấy chiến lược của Kyiv là thăm dò điểm yếu trong các phòng tuyến của Nga bằng phương tiện bọc thép của phương Tây, đồng thời tìm cách bóp nghẹt nguồn tiếp tế cho lực lượng Nga đang bám trụ tại các khu vực này.

Phương Tây đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chiến dịch phản công của Kyiv. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Paris hôm 12.6, nói rằng các đồng minh của Ukraine "phải đảm bảo không chỉ việc Nga không thể chiến thắng trong cuộc phiêu lưu này mà còn cả việc họ không thể lặp lại hành động này lần nữa", theo The New York Times. Ở bên kia Đại Tây Dương, Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ quân sự 325 triệu USD mới nhất của Mỹ cho Ukraine sẽ có khoảng 12 xe chiến đấu bọc thép Bradley và Stryker. Loại khí tài này đang đóng vai trò trọng yếu trong chiến dịch phản công của Ukraine, theo The New York Times.