Dồn dập diễn biến nóng tại Trung Đông

Việc Houthi, được cho là do Iran hậu thuẫn, gia tăng tấn công Israel diễn ra trong bối cảnh Tel Aviv mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza nhằm gây sức ép để Hamas thả con tin. Tờ The Times of Israel hôm qua dẫn lời một quan chức Israel cho biết nội các an ninh nước này đã nhất trí phê chuẩn kế hoạch cho giai đoạn kế tiếp tại Dải Gaza, gồm việc "chinh phục và nắm giữ các vùng lãnh thổ".

Cánh đồng cháy tại miền bắc Dải Gaza sau hoạt động quân sự của Israel ngày 4.5 ẢNH: AFP

Theo kế hoạch, quân đội Israel sẽ kiểm soát lãnh thổ Gaza, đưa dân thường về phía nam, tấn công Hamas và ngăn lực lượng này kiểm soát viện trợ nhân đạo. Bộ trưởng Zeev Elkin, thành viên nội các an ninh Israel, cho hay kế hoạch sẽ được thi hành sau chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần sau để chừa cơ hội cho nỗ lực ngoại giao.

Nội các an ninh Israel còn thông qua kế hoạch thiết lập cơ chế phân phối viện trợ mới nhưng tạm thời chưa thi hành vì họ cho rằng "hiện có đủ lương thực tại Gaza". Tại cuộc họp, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir nhận định kế hoạch sẽ giúp đánh bại Hamas và giải cứu con tin. Ông Netanyahu còn tuyên bố đang xúc tiến đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cho phép người dân Gaza tự nguyện di cư.

Iran công bố tên lửa mới, cảnh báo các căn cứ Mỹ trong khu vực

Ngày 4.5, lãnh đạo các cơ quan LHQ và tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Gaza ra tuyên bố chung, phản đối kế hoạch phân phối viện trợ nhân đạo mới mà Tel Aviv đề xuất.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua ra tuyên bố khẳng định không liên quan hành động của Houthi và cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ Israel và Mỹ. Một ngày trước khi đưa ra cảnh báo, Iran bắn tín hiệu cứng rắn khi công bố tên lửa đạn đạo mới có tên Ghassem Basir. Theo AFP, tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn ít nhất 1.200 km.