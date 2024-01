Dồn dập diễn biến sau cáo buộc chấn động ở Gaza

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm qua tuyên bố sẽ buộc "bất kỳ nhân viên LHQ nào liên quan đến hành vi khủng bố" phải chịu trách nhiệm sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên thuộc Cơ quan Cứu trợ và việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) tham gia vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7.10.2023. Mặt khác, ông Guterres kêu gọi chính phủ các nước tiếp tục hỗ trợ UNRWA sau khi có nhiều quốc gia tạm dừng tài trợ, theo Reuters.



'Hoạt động nhân đạo bị đe dọa'

Ông Guterres đưa ra cam kết và lời kêu gọi nói trên sau khi 6 nước châu Âu gồm Anh, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ và Phần Lan ngày 27.1 cùng Mỹ, Úc và Canada tạm dừng tài trợ cho UNRWA vì cáo buộc của Israel. Lãnh đạo UNRWA Philippe Lazzarini nói quyết định dừng tài trợ của 9 quốc gia đã đe dọa hoạt động nhân đạo của cơ quan này trên toàn khu vực, đặc biệt là ở Gaza.

"Tôi bị sốc khi thấy việc tài trợ cho cơ quan bị đình chỉ nhằm phản ứng lại những cáo buộc chống lại một nhóm nhỏ nhân viên, dù UNRWA đã hành động ngay lập tức bằng cách chấm dứt hợp đồng với họ và yêu cầu tiến hành điều tra độc lập, minh bạch", ông Lazzarini nhấn mạnh. UNRWA ngày 26.1 cho hay họ đã mở cuộc điều tra đối với những nhân viên bị cáo buộc và cắt đứt quan hệ với họ.

Xe tăng Israel xuất hiện giữa đống đổ nát khi người Palestine chạy khỏi Khan Younis, miền nam Gaza ngày 27.1 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Katz của Israel vào cuối ngày 27.1 lên mạng xã hội X kêu gọi ông Lazzarini từ chức, đồng thời viết rằng UNRWA "phải bị thay thế bằng những cơ quan vì hòa bình và phát triển thực sự" trong việc tái thiết Gaza sau cuộc xung đột đẫm máu với Hamas, theo AFP.

Về phần mình, Hamas chỉ trích "những mối đe dọa" của Israel nhằm vào UNRWA, đồng thời kêu gọi LHQ và các tổ chức quốc tế khác không "nhượng bộ trước những lời đe dọa". UNRWA đã hỗ trợ cho khoảng 2/3 trong số 2,3 triệu dân của Gaza và đóng vai trò viện trợ then chốt trong cuộc chiến do Israel phát động nhằm tiêu diệt Hamas sau vụ tấn công ngày 7.10.

Sắp đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tháng ?

Nguy cơ hoạt động nhân đạo của UNRWA dành cho người Palestine bị đe dọa trong lúc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục tấn công nhắm vào Hamas ở bắc, trung và nam Gaza. IDF hôm qua khẳng định "giao tranh cường độ cao" tiếp diễn ở Khan Younis, thành phố lớn nhất ở nam Gaza, khi Sư đoàn 98 của lực lượng này giao tranh với các thành viên Hamas trong khu vực, theo tờ The Times of Israel.

Trong khi đó, tờ The New York Times ngày 27.1 loan tin các nhà đàm phán đã soạn thảo một thỏa thuận bao gồm các yêu cầu của Israel và Hamas liên quan đến việc thả những con tin còn lại, đồng thời tạm dừng giao tranh tối đa 2 tháng. Hamas đã yêu cầu ngừng bắn hoàn toàn nhưng tờ báo Mỹ đưa tin "các quan chức biết rõ về cuộc đàm phán tin rằng nếu tạm dừng tấn công trong 2 tháng, Israel có thể sẽ không tiếp tục tấn công theo cách mà họ đã tiến hành cho đến nay", từ đó có thể mở đường cho một lệnh ngừng bắn lâu hơn.

The New York Times còn dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ dự thảo do Washington dẫn đầu dự kiến được đưa ra tại hội nghị cấp cao ở Paris (Pháp) trong ngày 28.1 (giờ địa phương), với sự tham gia của các đại diện từ Israel, Qatar, Ai Cập và Mỹ. Quá trình đàm phán đã có tiến triển và một thỏa thuận mới có thể đạt được trong vòng 2 tuần, theo The New York Times.