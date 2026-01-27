Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Dồn lực triển khai 'siêu cảng' Cần Giờ 4,8 tỉ USD

Mai Hà
Mai Hà
27/01/2026 12:38 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ưu tiên nguồn lực cho dự án 'siêu cảng' Cần Giờ.

Năm 2026, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 chậm lại, chỉ đạt 2,9% (thấp hơn mức dự kiến 3,2% cho năm 2025) trong bối cảnh vẫn còn tiềm ẩn rủi ro lạm phát, căng thẳng thương mại leo thang và đặc biệt là sự bất ổn trong chính sách về hạn ngạch thuế quan của các quốc gia.

Dồn lực triển khai 'siêu cảng' Cần Giờ 4,8 tỉ USD- Ảnh 1.

Vị trí xây dựng siêu cảng Cần Giờ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại cuộc họp tổng kết Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. 

Trong đó, doanh nghiệp nhà nước tập trung phát triển thành những tập đoàn mạnh đóng góp then chốt chiến lược kinh tế, trong đó có lĩnh vực vận tải và logistics của VIMC.

Ông Tuấn yêu cầu VIMC đẩy mạnh đổi mới sắp xếp theo hướng tinh gọn, đổi mới quản trị, tăng cường giám sát, thoái vốn và sử dụng hiệu quả vốn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn nhiệm vụ người đứng đầu.

Đặc biệt, ưu tiên nguồn lực dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là dự án có quy mô lớn, mang tính chiến lược quốc gia. Theo ông Tuấn, với quy mô lớn và sức lan tỏa mạnh, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển và chuỗi logistics quốc gia. 

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị VIMC cần tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai bài bản, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và hiệu quả đầu tư. Chính phủ cùng các bộ, ngành, trong đó có Bộ Xây dựng, đã và đang chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho VIMC trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

Với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành cùng VIMC, phối hợp với các bộ, ngành và TP.HCM để hoàn thiện cơ chế tài chính, đầu tư phù hợp, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

Về tiến độ dự án, ông Lê Quang Trung, Phó tổng giám đốc VIMC, cho biết, năm 2025 ghi nhận bước tiến quan trọng về mặt thể chế đối với dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Ngày 11.12.2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 260, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, qua đó tạo hành lang pháp lý quan trọng để triển khai dự án.

Trên cơ sở nghị quyết được thông qua, TP.HCM đang xây dựng kế hoạch triển khai các bước tiếp theo, trong đó có việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, dự kiến thực hiện trong quý 1/2026. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hải quốc tế lớn trong khu vực.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 113.500 tỉ đồng (tương đương 4,8 tỉ USD), đặt mục tiêu cạnh tranh với các cảng lớn trong khu vực như Singapore và Malaysia. 

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 16.1.2025, do liên danh CTCP cảng Sài Gòn (VIMC) và Terminal Investment Limited Holding S.A - TIL (thành viên của MSC) đề xuất đầu tư.

