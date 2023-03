Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh

Năm 1909, nhà khảo cổ học người Pháp M.Vinet đã phát hiện các hiện vật của Văn hóa Sa Huỳnh. Trong hơn một thế kỷ qua, các nhà khoa học VN và thế giới đã không ngừng nghiên cứu về nền văn hóa này.



Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh

HẢI PHONG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Quảng Ngãi là "cái nôi" của Văn hóa Sa Huỳnh với hàng loạt di tích tiền Sa Huỳnh và Sa Huỳnh đã được nghiên cứu. Nói đến Văn hóa Sa Huỳnh là người ta nghĩ đến những khu mộ chum rộng lớn; là nói đến những đồ trang sức bằng thủy tinh, mã não rất độc đáo; những khuyên tai hai đầu thú, hạt cườm; những bình gốm, bát đồng, chậu, vò… được trang trí hoa văn đẹp và tinh xảo.

Gắn liền với Văn hóa Sa Huỳnh còn có đầm An Khê và lạch An Khê. Đầm An Khê là đầm nước ngọt lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, nằm ở vùng ven biển thuộc xã Phổ Khánh và P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ). Đầm nước ngọt này có giá trị rất đặc biệt, là một bộ phận hữu cơ của hệ sinh thái Sa Huỳnh, mang lại những điều kiện cần thiết cho cuộc sống của cư dân bản địa, góp phần hình thành và phát triển nền Văn hóa Sa Huỳnh cổ.

"Đây là niềm vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị đặc biệt của di tích", ông Tuấn bày tỏ.