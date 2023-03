Quảng Ngãi đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh

Nhiều người dân địa phương đến dự lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh HẢI PHONG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Quảng Ngãi là "cái nôi" của Văn hóa Sa Huỳnh với hàng loạt di tích tiền Sa Huỳnh và Sa Huỳnh đã được nghiên cứu như: Long Thạch, Bình Châu, Gò Văng, Núi Sứa, Gò Quách, Gò Quê, Tịnh Thọ, Xuân Phổ, Gò Kim, Xóm Ốc, Suối Chình…

Quang cảnh buổi lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh HẢI PHONG

Nói đến Văn hóa Sa Huỳnh là người ta nghĩ đến những khu mộ chum rộng lớn với các chum gốm to, nhỏ, cao được dùng để lưu giữ phần xác của con người khi về thế giới bên kia, là nói đến những đồ trang sức bằng thủy tinh, bằng mã não rất độc đáo; những khuyên tai hai đầu thú, hạt cườm; những bình gốm, bát đồng, chậu, vò… được trang trí hoa văn đẹp và tinh xảo.



Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi lễ HẢI PHONG

Gắn liền với Văn hóa Sa Huỳnh còn có đầm An Khê và lạch An Khê. Đầm An Khê là đầm nước ngọt lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, nằm ở vùng ven biển thuộc xã Phổ Khánh và P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ). Đầm nước ngọt này có giá trị rất đặc biệt, là một bộ phận hữu cơ của hệ sinh thái Sa Huỳnh, mang lại những điều kiện cần thiết cho cuộc sống của cư dân bản địa, góp phần hình thành và phát triển nền Văn hóa Sa Huỳnh cổ.

Đầm An Khê HẢI PHONG

"Di tích Văn hóa Sa Huỳnh được Thủ tướng công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt là niềm vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị đặc biệt của di tích. Để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về những giá trị của di tích, thu hút khách tham quan du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi hãy chung sức, đồng lòng gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích Văn hóa Sa Huỳnh để di tích này mãi mãi là niềm tự hào, là tài nguyên quý báu của nhân dân tỉnh Quảng Ngãi", ông Tuấn bày tỏ.

Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh HẢI PHONG

Bên trong nhà trưng bày có rất nhiều hiện vật liên quan đến Văn hóa Sa Huỳnh HẢI PHONG

Chuỗi vòng vỏ ốc có niên đại khoảng 2.500 năm HẢI PHONG

Đồ trang sức có niên đại khoảng 2.000 năm được làm bằng vỏ ốc HẢI PHONG

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Thủ tướng, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Liêm, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh cho lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi và UBND TX.Đức Phổ.

Trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh cho lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi và UBND TX.Đức Phổ HẢI PHONG

Đến dự lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh, bà Huỳnh Thị Lượng (80 tuổi, trú P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ) bày tỏ sự vui mừng khi địa phương nơi mình sinh sống được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt

Bên trong Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh HẢI PHONG

Du khách đến tham quan xem các ngôi mộ HẢI PHONG

Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Liêm, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng, để đưa Di tích Văn hóa Sa Huỳnh trở thành Di sản văn hóa thế giới trong thời gian tới nhằm giáo dục lịch sử, văn hóa cho các thế hệ, đồng thời trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách cả nước và bạn bè quốc tế; tỉnh Quảng Ngãi cần triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy di sản Văn hóa Sa Huỳnh gắn với phát triển du lịch.



"Ưu tiên việc triển khai nghiên cứu, khảo cổ các điểm mới nhằm tiếp tục phát hiện những dấu tích của Văn hóa Sa Huỳnh đang còn chìm dưới lòng đất; đồng thời cần đầu tư nâng cấp Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh thành Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh", Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Liêm lưu ý.