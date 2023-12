Đòn tâm lý của HLV Mourinho phát huy tác dụng trước Sassuolo, AS Roma vào tốp 4

Dưới thời HLV Mourinho, AS Roma chưa bao giờ giành chiến thắng trên sân Mapie của Sassuolo. Chính vì thế, HLV người Bồ Đào Nha đã công khai chỉ trích lối đá của Sassuolo, trọng tài chính Matteo Marcenaro và đặc biệt là ngôi sao số 1 của đội chủ nhà Domenico Berardi.

Những phút đầu trận trước Sassuolo cho thấy nhận định của HLV Mourinho là hoàn toàn có cơ sở. Đội bóng áo bã trầu chơi hoàn toàn lép vế trước Sassuolo trong hiệp 1 và sớm bị dẫn trước khi để Matheus Enrique chọc thủng lưới ở phút 25. AS Roma cố gắng lấy lại thế trận nhưng sự xuất sắc của thủ thành Andrea Consigli đã khiến Lukaku, Dybala phải nản lòng.

HLV Mourinho trầm ngâm sau hiệp 1 trận gặp Sassuolo AFP

Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi trong hiệp 2 khi những quyết định của tổ VAR - điều mà HLV Mourinho nhắc trước trận - có lợi cho AS Roma. Phút 63, tiền vệ Daniel Boloca ban đầu chỉ phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi nguy hiểm với Leandro Paredes nhưng sau khi trọng tài tham khảo VAR, anh đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sassuolo chỉ còn chơi với 10 cầu thủ và kể từ đây họ phải gồng mình chống đỡ các tình huống tấn công của AS Roma.

Một quyết định khác của trọng tài Matteo Marcenaro cũng giúp AS Roma gỡ hòa nhờ công của Paulo Dybala ở phút 76. Cầu thủ được AS mượn từ Leeds United, Rasmus Kristensen bị phạm lỗi trong vòng cấm và AS Roma được hưởng quả phạt đền mà trọng tài Marcenaro không cần xem xét lại VAR. Đối mặt với Andrea Consigli, Paulo Dybala đã không mắc bất kỳ sai lầm nào.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau bàn gỡ hòa, Rasmus Kristensen tiếp tục tỏa sáng với cú sút chéo góc, ấn định thắng lợi 2-1 của AS Roma trước Sassuolo. Đồng thời, 3 điểm có được trước Sasuolo đã giúp các học trò của HLV Mourinho có 24 điểm và vươn lên đứng thứ 4.

Sau trận, HLV Mourinho tiếp tục chơi trò tâm lý với các cầu thủ Sassuolo khi trả lời phỏng vấn kênh DAZN bằng tiếng Bồ Đào Nha. Ông chia sẻ: “Tiếng Ý của tôi không đủ trau chuốt để diễn đạt một số khái niệm nhất định. Khi tôi nói về sự ổn định mặt cảm xúc, tôi đang đề cập đến một phẩm chất cần thiết trong cuộc sống và trong bóng đá để thể hiện ở mức cao nhất".

Rasmus Kristensen (giữa) ấn định thắng lợi 2-1 cho AS Roma AFP

Ở trận đấu tâm điểm khác của vòng 14 Serie A giữa Napoli và Inter Milan, đội khách đã bất ngờ giành chiến thắng đậm 3-0. Dù trung vệ số 1 của đội là Stefan de Vrij bị chấn thương và sớm rời sân trong hiệp 1 nhưng Inter Milan vẫn chơi áp đảo hoàn toàn Napoli.

Napoli chơi lép vế hoàn toàn trước Inter Milan và nhận nhiều chỉ trích REUTERS

Các học trò của HLV Simone Inzaghi liên tiếp tạo ra cơ hội ăn bàn và họ có 3 bàn thắng do công của Calhanoglu, Marcus Thuram và Barella trong hiệp 2. Thắng lợi này cũng giúp Inter Milan có 35 điểm, đòi lại vị trí đầu bảng từ tay Juventus. Trong khi đó, Napoli tiếp tục chìm vào cơn khủng hoảng khi họ đã bị AS Roma đánh bật khỏi tốp 4.