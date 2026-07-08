Với bệnh nhân suy thận mạn, mỗi tuần ba lần chạy thận là lịch trình không thể gián đoạn. Điều đó cũng đồng nghĩa, những chuyến đi xa hay kỳ nghỉ dài ngày luôn là điều xa xỉ đối với nhiều người. Thế nhưng, giờ đây điều đó đã dần thay đổi tại Côn Đảo. Theo Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, chị Bùi Thị Hương cũng là một trong những bệnh nhân đầu tiên từ khu vực phía Bắc chủ động tìm hiểu thông tin và đăng ký lọc máu tại Côn Đảo trong thời gian du lịch. Điều này cho thấy dịch vụ đã bắt đầu được người bệnh trên cả nước biết đến và tin tưởng lựa chọn.

Đơn vị lọc máu tại Côn Đảo đón những du khách suy thận đầu tiên ẢNH: MINH KHOA