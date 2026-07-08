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Đơn vị lọc máu tại Côn Đảo đón những du khách suy thận đầu tiên
Video Sức khỏe

Đơn vị lọc máu tại Côn Đảo đón những du khách suy thận đầu tiên

Minh Khoa
Minh Khoa
Đơn vị chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo được đưa vào hoạt động từ tháng 5.2026. Chỉ sau thời gian ngắn, đơn vị không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị cho người dân đang sinh sống trên đảo mà còn tiếp nhận những bệnh nhân suy thận từ đất liền đến lọc máu trong thời gian du lịch. Đây được xem là bước khởi đầu cho mô hình kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe và du lịch tại Côn Đảo.

Với bệnh nhân suy thận mạn, mỗi tuần ba lần chạy thận là lịch trình không thể gián đoạn. Điều đó cũng đồng nghĩa, những chuyến đi xa hay kỳ nghỉ dài ngày luôn là điều xa xỉ đối với nhiều người. Thế nhưng, giờ đây điều đó đã dần thay đổi tại Côn Đảo. Theo Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, chị Bùi Thị Hương cũng là một trong những bệnh nhân đầu tiên từ khu vực phía Bắc chủ động tìm hiểu thông tin và đăng ký lọc máu tại Côn Đảo trong thời gian du lịch. Điều này cho thấy dịch vụ đã bắt đầu được người bệnh trên cả nước biết đến và tin tưởng lựa chọn.

Đơn vị lọc máu tại Côn Đảo đón những du khách suy thận đầu tiên - Ảnh 1.

Đơn vị lọc máu tại Côn Đảo đón những du khách suy thận đầu tiên

ẢNH: MINH KHOA

 

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