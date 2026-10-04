Đơn vị nắm bản quyền lên tiếng về danh hiệu Miss Earth Water của Trịnh Mỹ Anh

Trịnh Mỹ Anh nhận danh hiệu Miss Earth Water 2025 trong đêm chung kết Miss Earth 2025 diễn ra tháng 11 năm ngoái tại Philippines ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ĐÊM CHUNG KẾT MISS EARTH 2025 TRÊN YOUTUBE MISS EARTH OFFICIAL

Sự việc tổ chức Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) đăng tải thông báo hôm 3.10, công bố Nathalie Briones (Chile) được bổ nhiệm làm Miss Earth Water 2025 thu hút sự quan tâm, bàn tán xôn xao của fan sắc đẹp Việt. Nguyên nhân là bởi danh hiệu Miss Earth Water 2025 trước đó vốn được trao cho người đẹp Trịnh Mỹ Anh. Động thái của ban tổ chức diễn ra ngay sau khi Mỹ Anh vừa giành ngôi á hậu 1 tại Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2.10.

Dù phía Miss Earth không đề cập đến người đẹp Việt Nam trong thông báo song nhiều khán giả suy đoán rằng Mỹ Anh có thể bị tước danh hiệu vì tham gia một cuộc thi khác khi vẫn đang giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025.

Trước những cuộc bàn luận sôi nổi trong cộng đồng fan sắc đẹp trong nước, ông Phạm Duy Khánh - đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Earth tại Việt Nam, chia sẻ với chúng tôi rằng họ đã biết trước việc tổ chức Miss Earth bổ nhiệm thêm một người đẹp giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025 nên không bất ngờ. Về chuyện Trịnh Mỹ Anh thi Miss Universe Vietnam 2026 khi chưa kết thúc nhiệm kỳ Miss Earth Water 2025, vị này cho hay: "Câu chuyện Mỹ Anh dự thi Miss Universe Vietnam 2026, chúng tôi đã chia sẻ cho phía Miss Earth quốc tế, họ đã lên kế hoạch bổ nhiệm thêm một người để đảm nhiệm vai trò trao vương miện cho người kế nhiệm. Chứ tổ chức Miss Earth cũng không tước danh hiệu của Mỹ Anh".

Về quyết định tham gia Miss Universe Vietnam 2026 của Trịnh Mỹ Anh, ông Phạm Duy Khánh cũng cho biết: "Chúng tôi cùng Mỹ Anh đã muốn tiếp tục thử sức ở đấu trường khắc nghiệt và tôi tôn trọng mọi quyết định của cô ấy".

Trịnh Mỹ Anh giành ngôi á hậu 1 tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2.10 vừa qua ẢNH: KIENGCAN TEAM/MUVN CUNG CẤP

Hiện, đây vẫn là chủ đề gây bàn tán với nhiều luồng ý kiến. Không ít khán giả bày tỏ sự "bối rối" trước quyết định bổ nhiệm thêm người đẹp giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025 trong khi phía Miss Earth không nêu rõ nguyên nhân. Số khác thể hiện sự khó hiểu trước "kịch bản" hai người đẹp cùng giữ một danh hiệu. Đến hiện tại, phía Miss Earth chưa đưa ra thông báo gì thêm sau bài đăng công bố Nathalie Briones (Chile) là Miss Earth Water 2025.

Về phần Trịnh Mỹ Anh, người đẹp 23 tuổi cũng im lặng trước sự việc. Trong bài đăng hôm 4.10, cô chỉ chia sẻ hình ảnh, bài viết về cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026, cảm ơn đến những người đồng hành cùng mình trong hành trình này. Theo ghi nhận, Mỹ Anh không còn hiển thị danh hiệu Miss Earth Water 2025 ở phần tiểu sử trên tài khoản mạng xã hội. Hiện cô chỉ còn đề cập đến danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 và á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003 tại Hà Nội, cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và gây chú ý khi giành ngôi á hậu 3 tại Miss Earth Vietnam 2025. Sau cuộc thi này, người đẹp được trao cơ hội "chinh chiến" ở Hoa hậu Trái đất 2025 diễn ra tại Philippines. Mỹ Anh nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao tại Miss Earth 2025, ghi điểm với chiều cao 1,75m, hình thể khỏe khoắn, quyến rũ, cùng thần thái rạng rỡ và khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy (đạt IELTS 7.0). Trong đêm chung kết diễn ra ngày 5.11.2025, cô được ban tổ chức Hoa hậu Trái đất trao danh hiệu Miss Earth Water (tương đương với á hậu 2 tại cuộc thi).