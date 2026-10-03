Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu

Trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của cuộc thi Miss Earth đăng tải thông báo người đẹp Nathalie Briones vừa được bổ nhiệm làm Miss Earth Water 2025 (danh hiệu tương đương với ngôi á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất).

Ban tổ chức bày tỏ sự mong chờ khi được thấy người đẹp từ Chile sử dụng tiếng nói, đam mê và nhiệt huyết để tạo ra những thay đổi tích cực hướng tới sự bền vững của nguồn nước. "Chúc mừng Nathalie! Mong rằng nhiệm kỳ của bạn sẽ khơi dậy tinh thần hành động và góp phần kiến tạo một Trái đất khỏe mạnh, bền vững hơn cho các thế hệ mai sau. Chúc bạn có một nhiệm kỳ thật rạng rỡ và đầy ý nghĩa. Đại gia đình Miss Earth thật may mắn khi có bạn đồng hành", phía này đề cập trong thông báo.

Nathalie Briones trở thành chủ nhân danh hiệu Miss Earth Water 2025 đồng nghĩa với việc Trịnh Mỹ Anh không còn được giữ danh hiệu này. Trước đó, người đẹp Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất 2025 tại Philippines và giành danh hiệu Miss Earth Water 2025 ở đêm chung kết cuộc thi diễn ra ngày 5.11.2025. Tính đến nay, nhiệm kỳ của cô với tư cách là Miss Earth Water 2025 vẫn chưa kết thúc khi cuộc thi chưa tổ chức mùa giải 2026 và tìm ra "người kế nhiệm" Mỹ Anh.

Trịnh Mỹ Anh giành ngôi á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 tối 2.10. Ngay sau đó, cô bị ban tổ chức Miss Earth tước danh hiệu Miss Earth Water 2025 ẢNH: KIENGCAN TEAM/BTC MUVN

Động thái kể trên của tổ chức Miss Eath diễn ra ngay sau khi Trịnh Mỹ Anh vừa đoạt ngôi á hậu 1 tại Miss Universe Vietnam 2026 khép lại tối 2.10. Dù phía Hoa hậu Trái đất không đề cập thẳng đến việc tước danh hiệu của Mỹ Anh song việc tổ chức này công bố người thay thế cô làm Miss Earth Water 2025 được nhiều fan sắc đẹp ngầm hiểu rằng việc người đẹp tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác trong khi chưa hết nhiệm kỳ là đều không được tổ chức chấp nhận.

Trịnh Mỹ Anh trước khi giành ngôi á hậu 1 Miss Universe Vietnam

Trước khi ghi danh tại Miss Universe Vietnam 2026, Mỹ Anh vẫn tham gia các hoạt động với danh hiệu Miss Earth Water 2025 cho đến tháng 9 vừa qua. Hiện người đẹp chưa lên tiếng về quyết định từ phía Hoa hậu Trái đất.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003 tại Hà Nội, cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và gây chú ý khi giành ngôi á hậu 3 tại Miss Earth Vietnam 2025. Sau cuộc thi này, người đẹp được trao cơ hội "chinh chiến" ở Hoa hậu Trái đất 2025 diễn ra tại Philippines. Mỹ Anh nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao tại Miss Earth 2025, ghi điểm với hình thể khỏe khoắn, quyến rũ (chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 85-64-95 cm) cùng thần thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng và giao tiếp tiếng Anh trôi chảy (đạt IELTS 7.0).

Trước Mỹ Anh, Miss Earth Water 2013 - Punika Kulsoontornrut (Thái Lan) bị tổ chức Miss Earth tước danh hiệu vì đăng ký thi Miss International 2014 khi chưa hết nhiệm kỳ, vi phạm điều khoản trong hợp đồng.