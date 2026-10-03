Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

Tối 2.10, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng, với màn tranh tài của 30 ứng viên. Họ sẽ trải qua các vòng thi như đồng diễn, trình diễn áo tắm, trình diễn trang phục dạ hội, ứng xử... để tìm ra cô gái xứng đáng kế nhiệm Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đảm nhận vai trò giám khảo có Hoa hậu Hương Giang, diễn viên Bee Namthip, siêu mẫu Xuân Lan, ông Valentin Trần...

Trên sân khấu đêm chung kết, top 30 xuất hiện trong những chiếc váy hồng ánh kim, tự tin khoe vũ đạo trong sự cổ vũ của mọi người. Sau đó, họ lần lượt giới thiệu tên, quê quán và trình diễn catwalk. Một số ứng viên được đánh giá cao ở sân chơi này có thể kể đến như Trịnh Thị Hồng Đăng, Trịnh Mỹ Anh, Quách Tapiau Mai Ly, Emma Maria Fernandez Lê, Nguyễn Quỳnh Anh...

Ai đăng quang Miss Universe Vietnam 2026?

Dàn thí sinh trong phần thi hô tên Ảnh: Cắt từ clip

Ban tổ chức trao các giải thưởng phụ gồm Người đẹp thể thao (Phạm Thị Minh Huệ), Người đẹp áo dài (Trịnh Mỹ Anh), Người đẹp có gương mặt khả ái (Emma Maria Fernandez Lê), Người đẹp truyền thông (Bùi Thị Mai Hương), Người đẹp thời trang (Quách Tapiau Mai Ly - MLee), Người đẹp du lịch (Hoàng Như Mỹ), Người đẹp tài năng (Nguyễn Diệu Huyền), Người đẹp có làn da đẹp nhất (H'Duyên BKrông) và Người đẹp nhân ái (Nguyễn Thị Hảo).

Sau đó, ban tổ chức công bố top 20 chung cuộc, gồm những gương mặt như H'Duyên BKrông, Tạ Phương Thảo, Nguyễn Lê Phương Linh, Nguyễn Thị Hiếu Ngân, Trịnh Thị Huệ, Quách Tapiau Mai Ly, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Diệu Huyền, Emma Maria Fernandez Lê, Trịnh Mỹ Anh, Nguyễn Quỳnh Anh...

Trịnh Mỹ Anh và Nguyễn Diệu Huyền (Rapper Pháo) trong khoảnh khắc được gọi tên vào top 20 chung cuộc Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó các thí sinh trở lại sân khấu với phần thi bikini. Đây là vòng tranh tài giúp các cô gái khoe hình thể săn chắc sau quãng thời gian tích cực tập luyện. Từ đây, ban giám khảo chọn ra 11 cái tên tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Miss Universe Vietnam 2026 gồm Hoàng Như Mỹ (chiến thắng giải Người đẹp áo tắm), Trịnh Thị Hồng Đăng, H'Duyên BKrông, Nguyễn Diệu Huyền, Nguyễn Thị Hảo, Bùi Thị Mai Hương, Quách Tapiau Mai Ly, Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Lê và Nguyễn Thị Mai Anh.

Ngoài ghi tên mình vào top 11, rapper Pháo còn thắng giải Người đẹp được yêu thích nhất Ảnh: Cắt từ clip

Quách Tapiau Mai Ly trong khoảnh khắc được gọi tên vào top 11 chung cuộc. Cô là một trong 2 nhan sắc lai gây chú ý tại cuộc thi Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, top 11 trở lại sân khấu với các thiết kế váy dạ hội đính kết bắt mắt, khoe kỹ năng trình diễn trên sân khấu. Thí sinh Nguyễn Diệu Huyền tiếp tục nhận giải thưởng Người đẹp trình diễn trang phục dạ hội. Đây là giải phụ thứ 3 mà cô nhận được trong đêm chung kết. Người đẹp đến từ Tuyên Quang cũng là cái tên đầu tiên vào top 5 chung cuộc cùng với Trịnh Mỹ Anh, Trịnh Thị Hồng Đăng, Nguyễn Quỳnh Anh và Emma Maria Fernandez Lê. Như vậy, Quách Tapiau Mai Ly - một ứng viên được đánh giá cao bất ngờ vắng mặt trong danh sách 5 cô gái xuất sắc của Miss Universe Vietnam 2026.

Top 5 Miss Universe Vietnam 2026 Ảnh: Cắt từ clip

Top 5 bước vào vòng ứng xử với các câu hỏi liên quan đến người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Sau phần trả lời, 3 ứng viên xuất sắc nhất được gọi tên gồm Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Lê và Nguyễn Quỳnh Anh. Họ cùng nhận câu hỏi: "Nếu được trao vương miện Miss Universe Vietnam 2026, nhưng chỉ có một năm để tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa cho phụ nữ Việt, bạn sẽ chọn vấn đề nào và bắt đầu từ đâu?".

Sắc vóc top 3 Miss Universe Vietnam 2026 Ảnh: Cắt từ clip

Trịnh Mỹ Anh cho biết cô đã ấp ủ dự án nhỏ, xuất phát từ những trải nghiệm trong quá khứ mang tên Thêm một lần nữa. Theo cô, không phải cô gái nào khi bước ra xã hội cũng có sự tự tin, bởi sau vấp ngã, họ sợ đứng lên để tiếp tục. "Tôi may mắn vì có nhiều người đồng hành, khích lệ tôi tiếp tục. Đó là lý do tôi đứng trên sân khấu này", cô chia sẻ.

Emma Maria Fernandez Lê chia sẻ nếu có cơ hội trở thành Miss Universe Vietnam 2026, cô muốn bắt đầu từ những điều nhỏ nhắn đến những điều lớn lao như giáo dục, sức khỏe... "Tôi tin họ cũng có khả năng gầy dựng cuộc sống cho riêng mình nếu được thực hiện các biện pháp như trau dồi kiến thức, có sự hỗ trợ về mặt tinh thần, sức khỏe và kinh tế. Khi nhiều người biết đến hơn, tôi tin mỗi nhà cũng sẽ có những mái ấm tốt hơn. Một mình không thể nào làm được hết, nhưng nếu lan tỏa, tất cả chúng ta có thể làm được", nữ thí sinh trả lời.

Quỳnh Anh nói nếu chiến thắng, cô muốn dùng tiếng nói, hành động giúp những người phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được thể hiện, được sống là chính mình. "Tôi muốn có workshop của riêng mình để dạy catwalk, lắng nghe chia sẻ những mong muốn trong cuộc sống. Lớp học đó, không phải để họ trở thành người mẫu, mà giúp họ tự tin, dám sống thật với bản thân mình", người đẹp Hà Nội chia sẻ.

Nguyễn Quỳnh Anh trở thành Miss Universe Vietnam 2026 Ảnh: Cắt từ clip

Trải qua các vòng tranh tài, người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh được gọi tên cho ngôi vị cao nhất của Miss Universe Vietnam 2026. Trong khi đó, các danh hiệu á hậu 1, 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Lê, Nguyễn Diệu Huyền và Trịnh Thị Hồng Đăng.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội. Cô gây ấn tượng với kỹ năng trình diễn tốt, cùng sắc vóc nổi bật với chiều cao 1,74m, số đo ba vòng 82-63-90. Cô từng đoạt loạt thành tích ấn tượng như á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Supermodel Me 2021 và á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024







