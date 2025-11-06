Nhan sắc mỹ nhân Việt vừa giành ngôi á hậu tại Hoa hậu Trái đất 2025

Trịnh Mỹ Anh (bìa phải) chụp hình cùng tân Hoa hậu Trái đất và 2 á hậu khác sau khoảnh khắc công bố kết quả ẢNH: MISS EARTH

Tối 5.11, chung kết Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2025 khép lại tại Philippines với khoảnh khắc đăng quang đầy cảm xúc của Natálie Puškinová (Cộng hòa Czech). Danh hiệu Miss Earth Air (tương đương á hậu 1) thuộc về Sóldís Vala Ívarsdóttir (Iceland). Trong khi đó, người đẹp từ Việt Nam là Trịnh Mỹ Anh được vinh danh là Miss Earth Water (tương đương á hậu 2). Còn danh hiệu Miss Earth Fire (á hậu 3) gọi tên Waree Ngamkham (Thái Lan).

Thành tích của mỹ nhân Việt tại đấu trường Hoa hậu Trái đất 2025 nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp trong nước. Trịnh Mỹ Anh tỏa sáng trên sân khấu chung kết với nhan sắc ngọt ngào, thần thái quyến rũ cùng lối trình diễn tự tin và ứng xử trôi chảy bằng tiếng Anh. Trước đêm thi quan trọng, người đẹp sinh năm 2003 nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao, được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" ở Miss Earth sau khi Việt Nam "trắng tay" ở mùa thi năm ngoái.

Trịnh Mỹ Anh khi nhận danh hiệu Miss Earth Water 2025. Hồi 2023, thí sinh khác của Việt Nam là Đỗ Thị Lan Anh cũng giành được vị trí này ẢNH: MISSOSOLOGY

Trước đó, Trịnh Mỹ Anh lần lượt được gọi tên vào top 25 chung cuộc, tiến đến top 12 rồi giành vé vào top 8 trước khi trở thành một trong 4 ứng cử viên sáng giá nhất cho vương miện Miss Earth 2025 ẢNH: MISS EARTH

Trịnh Mỹ Anh khoe hình thể khỏe khoắn, quyến rũ trong phần thi trình diễn áo tắm. Thiết kế cắt xẻ gợi cảm giúp người đẹp khoe trọn chiều cao 1,75 m cùng những đường cong hút mắt với số đo ba vòng: 85-64-95 cm. Bên cạnh lợi thế sắc vóc, người đẹp 22 tuổi ghi điểm với thần thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng ẢNH: MISS EARTH

Trong phần trả lời ứng xử, top 4 chung cuộc nhận được câu hỏi: "Bill Gates, một trong những người ủng hộ hàng đầu trong việc kêu gọi giảm khí thải carbon, gần đây cho rằng nhân loại nên ưu tiên ngăn ngừa bệnh tật và đói nghèo hơn là chú trọng vào vấn đề biến đổi khí hậu. Bạn đồng ý không?". Người đẹp Việt Nam chia sẻ cô không đồng ý với quan điểm này, cô cho rằng việc giải quyết biến đổi khí hậu, nạn đói hay những vấn đề khác đều quan trọng trong cuộc sống con người ẢNH: MISS EARTH

Mỹ Anh giải thích bằng tiếng Anh: "Biến đổi khí hậu làm cho cuộc sống của chúng ta khó khăn hơn mỗi ngày, đặc biệt ở Việt Nam, vấn đề này ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều người. Tôi tin rằng chúng ta không nên chỉ tập trung vào nạn đói mà còn về biến đổi khí hậu nữa... Chúng ta đang sống trên hành tinh này, Trái đất là nhà của chúng ta, chúng ta sống nhờ không khí, nước, thức ăn. Vì vậy tôi tin rằng chúng ta cũng nên tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu" ẢNH: MISS EARTH

Trước khi ghi dấu ấn tại Hoa hậu Trái đất 2025, Trịnh Mỹ Anh từng giành ngôi á hậu 3 tại Miss Earth Vietnam 2025. Cô sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, là sinh viên Trường đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0 ẢNH: FBNV

Mỹ Anh lên đường sang Philippines thi Miss Earth 2025 từ tháng 10. Cô khẳng định kể từ giây phút giành á hậu tại Việt Nam, bản thân đã không ngừng nỗ lực, từng ngày trau dồi, rèn luyện và hoàn thiện mình để sẵn sàng cho hành trình này ẢNH: FBNV

Hơn chục ngày tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi, Trịnh Mỹ Anh gây chú ý bởi vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ cùng phong cách trẻ trung, nữ tính, luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu ẢNH: FBNV

Mỹ Anh cũng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do ban tổ chức sắp xếp. Tại cuộc thi, cô mang đến dự án môi trường chưa được khai thác nhiều: tái chế rác thải điện tử ẢNH: FBNV

Mỹ Anh cùng nhóm thí sinh châu Á xây dựng dự án tái chế vải vụn thành giấy gói quà, dự án giúp họ nhận huy chương trong một phần thi nhóm ẢNH: FBNV

Trịnh Mỹ Anh khoe vẻ đẹp hài hòa, thanh thoát trong phần đánh giá về mặt mộc, hình thể ẢNH: MISS EARTH