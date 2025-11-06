Nhan sắc mỹ nhân Việt vừa giành ngôi á hậu tại Hoa hậu Trái đất 2025

Trịnh Mỹ Anh thu hút sự chú ý khi giành ngôi Miss Earth Water (tương đương á hậu 2) tại chung kết Hoa hậu Trái đất diễn ra tối 5.11 ở Philippines. Người đẹp ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ cùng khả năng giao tiếp tốt.
Tối 5.11, chung kết Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2025 khép lại tại Philippines với khoảnh khắc đăng quang đầy cảm xúc của Natálie Puškinová (Cộng hòa Czech). Danh hiệu Miss Earth Air (tương đương á hậu 1) thuộc về Sóldís Vala Ívarsdóttir (Iceland). Trong khi đó, người đẹp từ Việt Nam là Trịnh Mỹ Anh được vinh danh là Miss Earth Water (tương đương á hậu 2). Còn danh hiệu Miss Earth Fire (á hậu 3) gọi tên Waree Ngamkham (Thái Lan).
Thành tích của mỹ nhân Việt tại đấu trường Hoa hậu Trái đất 2025 nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp trong nước. Trịnh Mỹ Anh tỏa sáng trên sân khấu chung kết với nhan sắc ngọt ngào, thần thái quyến rũ cùng lối trình diễn tự tin và ứng xử trôi chảy bằng tiếng Anh. Trước đêm thi quan trọng, người đẹp sinh năm 2003 nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao, được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" ở Miss Earth sau khi Việt Nam "trắng tay" ở mùa thi năm ngoái.
Trịnh Mỹ Anh khoe hình thể khỏe khoắn, quyến rũ trong phần thi trình diễn áo tắm. Thiết kế cắt xẻ gợi cảm giúp người đẹp khoe trọn chiều cao 1,75 m cùng những đường cong hút mắt với số đo ba vòng: 85-64-95 cm. Bên cạnh lợi thế sắc vóc, người đẹp 22 tuổi ghi điểm với thần thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng
ẢNH: MISS EARTH
Hơn chục ngày tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi, Trịnh Mỹ Anh gây chú ý bởi vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ cùng phong cách trẻ trung, nữ tính, luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu
