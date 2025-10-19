Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vì sao Á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh được chọn đi thi Hoa hậu Trái đất 2025?

Hy Quang
Hy Quang
19/10/2025 11:36 GMT+7

Theo đơn vị nắm giữ bản quyền chọn đại diện thi Hoa hậu Trái đất, Á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh hội tụ đủ tố chất và có quá trình chuẩn bị nghiêm túc. Còn Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh được lên kế hoạch sẽ đến với Miss Earth 2026.

Vì sao Á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh được chọn đi thi Hoa hậu Trái đất 2025?- Ảnh 1.

Trịnh Mỹ Anh khéo khoe sắc vóc quyến rũ cùng thiết kế của Joli Poli

ẢNH: LÊ QUỐC KHÁNH

Chiều 18.10, Trịnh Mỹ Anh được đơn vị nắm giữ bản quyền chọn đại diện thi Hoa hậu Trái đất 2025. Đến chúc mừng cô ngoài người thân, bạn bè còn có Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Ngô Thị Trâm Anh, Á hậu 1 Bùi Lý Thiên Hương và Á hậu 2 Phan Trần Linh Đan. Top 4 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 luôn giữ mối quan hệ thân thiết kể từ cuộc thi cho đến nay. Hoa hậu Trâm Anh, Á hậu Thiên Hương và Á hậu Linh Đan dành nhiều lời cổ vũ cho Trịnh Mỹ Anh trước thềm đi thi Miss Earth 2025 tại Philippines.

Tại phần giao lưu với báo chí, Trịnh Mỹ Anh tự tin trả lời trước các thắc mắc xoay quanh quá trình chuẩn bị của mình. Cô khẳng định kể từ giây phút giành á hậu, bản thân đã không ngừng nỗ lực, từng ngày trau dồi, rèn luyện và hoàn thiện mình để sẵn sàng cho hành trình Miss Earth 2025 sắp tới.

Vì sao Á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh được chọn đi thi Hoa hậu Trái đất 2025?- Ảnh 2.

Ông Phạm Duy Khánh - Ủy viên BCH Hội Người mẫu Việt Nam, CEO Five 6 Entertainment đã trao sash, chứng nhận, vương miện chính thức cho Trịnh Mỹ Anh

ẢNH: LÊ QUỐC KHÁNH

Ông Phạm Duy Khánh cho biết: "Trịnh Mỹ Anh là cô gái bản lĩnh và chủ động. Chính việc cô ấy tự xin đi thi đã làm chúng tôi thấy rõ sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và năng lượng tích cực của một đại diện xứng đáng".

Đến Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh mang theo khát vọng lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, mong muốn dùng tiếng nói, hành động và niềm tin của mình để khơi dậy ý thức cộng đồng cùng chung tay xây dựng một thế giới xanh - sạch - bền vững cho hôm nay và mai sau. Về dự án bảo vệ môi trường sẽ giới thiệu tại Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh bật mí đây là một dự án khá là mới, chưa được khai thác nhiều - chính là tập trung tái chế rác thải điện tử. "Tôi đã tìm hiểu về đề tài này và thấy là chủ đề rất hay, ý nghĩa. Tôi đang hoàn thiện dần phần dự án này để đem ra quốc tế. Tôi cũng mong chủ đề tái chế rác thải điện tử được mọi người khai thác nhiều hơn", cô nói.

Vì sao Á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh được chọn đi thi Hoa hậu Trái đất 2025?- Ảnh 3.

Trịnh Mỹ Anh sở hữu số đo 85 - 64 - 95 cm cùng chiều cao 1,75 m

ẢNH: FBNV

Kể từ khi trở thành Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 đến nay, Trịnh Mỹ Anh cũng góp sức trong các chiến dịch dọn dẹp, chung tay khôi phục vẻ đẹp thiên nhiên và chia sẻ thông điệp này với cộng đồng. Cô cho rằng những bước đi nhỏ, khi được thực hiện cùng nhau, có thể tạo ra một làn sóng thay đổi mạnh mẽ.

Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê Hà Nội, số đo 85-64-95 cm. Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng chiều cao 1,75 m. Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 là sinh viên Trường đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Miss Earth 2025 dự kiến diễn ra tại Philippines với sự tham gia của gần 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5.11.

Tin liên quan

Mỹ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 giờ ra sao?

Mỹ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 giờ ra sao?

Sau khi giành được vương miện Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, nhan sắc của Trâm Anh ngày càng thăng hạng, đồng thời, cô cũng nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu Trái Đất Việt Nam Miss Earth Miss Earth 2025 Trịnh Mỹ Anh Bùi Lý Thiên Hương Ngô Thị Trâm Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận