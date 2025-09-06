Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Mỹ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 giờ ra sao?

Minh Hy
Minh Hy
06/09/2025 07:29 GMT+7

Sau khi giành được vương miện Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, nhan sắc của Trâm Anh ngày càng thăng hạng, đồng thời, cô cũng nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện.

Hoa hậu Trâm Anh sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1,74 m. Cô đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 vào tháng 6 tại Hải Phòng. Chiến thắng của cô gái 19 tuổi khiến một số fan sắc đẹp Việt bất ngờ vì cô vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Sau cuộc thi, Trâm Anh cũng góp mặt trong những sự kiện thời trang và hoạt động từ thiện.

Mỹ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 giờ ra sao? - Ảnh 1.

Hoa hậu Trâm Anh mong rằng mình có thể đóng góp nhiều hơn cho trường

ẢNH: NVCC

Nhân dịp đầu năm học mới, Hoa hậu Trâm Anh có mặt tại ba điểm trường của xã Lương Sơn, Lào Cai để trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với cô, dự án Cùng em tới trường không chỉ là một chương trình thiện nguyện mà còn là cách cô ươm mầm, vun đắp cho thế hệ mai sau. Khi nhìn những ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của các em nhỏ ở vùng cao, Trâm Anh càng có thêm động lực để tiếp tục hành trình này.

Ngoài ra, cô cũng dành thời gian tham gia buổi lễ khai giảng tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. "Tôi thực sự xúc động và tự hào khi được dự khai giảng tại chính ngôi trường mình đang theo học. Không khí này làm tôi nhớ những ngày đầu tiên bước vào giảng đường, những bài học đầu tiên cùng bạn bè cũng như được gặp gỡ thầy cô. Hôm nay, trở lại trong một vai trò mới, niềm vui và cảm xúc càng trọn vẹn hơn".

Mỹ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 giờ ra sao? - Ảnh 2.

Vẻ ngoài rạng rỡ của đương kim Hoa hậu Trái đất Việt Nam

ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, Hoa hậu Trâm Anh dành lời khích lệ, động viên những tân sinh viên. Người đẹp 19 tuổi cũng mong muốn có thêm nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu và đồng hành cùng sinh viên tại trường.

Mặt khác, sau 3 tháng đoạt vương miện, tân Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 cũng nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài ngày càng thanh tú. Một số người hâm mộ hy vọng mỹ nhân 19 tuổi nỗ lực trau dồi bản thân để có cơ hội "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tin liên quan

Nữ sinh 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam

Nữ sinh 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam

Chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Ngô Thị Trâm Anh đến từ Hải Phòng.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu Trái Đất Việt Nam hoa hậu trâm anh khai giảng Học viện Phụ nữ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận