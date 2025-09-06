Mỹ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 giờ ra sao?

Hoa hậu Trâm Anh sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1,74 m. Cô đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 vào tháng 6 tại Hải Phòng. Chiến thắng của cô gái 19 tuổi khiến một số fan sắc đẹp Việt bất ngờ vì cô vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Sau cuộc thi, Trâm Anh cũng góp mặt trong những sự kiện thời trang và hoạt động từ thiện.

Hoa hậu Trâm Anh mong rằng mình có thể đóng góp nhiều hơn cho trường ẢNH: NVCC

Nhân dịp đầu năm học mới, Hoa hậu Trâm Anh có mặt tại ba điểm trường của xã Lương Sơn, Lào Cai để trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với cô, dự án Cùng em tới trường không chỉ là một chương trình thiện nguyện mà còn là cách cô ươm mầm, vun đắp cho thế hệ mai sau. Khi nhìn những ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của các em nhỏ ở vùng cao, Trâm Anh càng có thêm động lực để tiếp tục hành trình này.

Ngoài ra, cô cũng dành thời gian tham gia buổi lễ khai giảng tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. "Tôi thực sự xúc động và tự hào khi được dự khai giảng tại chính ngôi trường mình đang theo học. Không khí này làm tôi nhớ những ngày đầu tiên bước vào giảng đường, những bài học đầu tiên cùng bạn bè cũng như được gặp gỡ thầy cô. Hôm nay, trở lại trong một vai trò mới, niềm vui và cảm xúc càng trọn vẹn hơn".

Vẻ ngoài rạng rỡ của đương kim Hoa hậu Trái đất Việt Nam ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, Hoa hậu Trâm Anh dành lời khích lệ, động viên những tân sinh viên. Người đẹp 19 tuổi cũng mong muốn có thêm nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu và đồng hành cùng sinh viên tại trường.

Mặt khác, sau 3 tháng đoạt vương miện, tân Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 cũng nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài ngày càng thanh tú. Một số người hâm mộ hy vọng mỹ nhân 19 tuổi nỗ lực trau dồi bản thân để có cơ hội "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc quốc tế.