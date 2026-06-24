Tổ chức thi 'chui', BTC 'Giọng ca vàng' bị phạt 75 triệu đồng

Theo Công an TP.Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cuộc thi Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero mùa thứ 4 năm 2026 được tổ chức trên địa bàn phường Hoàn Kiếm nhưng chưa có văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật.



Dừng đêm chung kết cuộc thi, xử phạt 75 triệu đồng

Trước đó, ngày 6.6, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.Hà Nội) làm việc với đơn vị tổ chức, đơn vị phát sóng trực tiếp và địa điểm đăng cai cuộc thi. Qua kiểm tra, đơn vị tổ chức không xuất trình được văn bản cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng tổ chức đêm chung kết để phục vụ công tác xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Căn cứ kết quả kiểm tra, ngày 16.6, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.Hà Nội) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 75 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cuộc thi loại hình nghệ thuật biểu diễn mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Mức xử phạt được áp dụng theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định sửa đổi, bổ sung liên quan.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero” mùa thứ 4 năm 2026 ẢNH: CA TP.Hà Nội

Cảnh giác với các cuộc thi nghệ thuật chưa được cấp phép

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cuộc thi nghệ thuật được quảng bá với các danh xưng như "quy mô toàn quốc", "được cơ quan nhà nước bảo trợ" hoặc "có yếu tố pháp lý bảo chứng" nhằm tạo niềm tin với thí sinh và nhà tài trợ. Tuy nhiên, một số cuộc thi thực tế chưa được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm các quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, bản quyền, bình chọn và trao giải.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các cuộc thi trước khi đăng ký tham gia hoặc tài trợ. Các hành vi tổ chức hoạt động nghệ thuật trái phép, mạo danh cơ quan nhà nước hoặc lợi dụng hoạt động văn hóa để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.