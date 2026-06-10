Hà Nội chưa muốn cấm xe máy xăng ở vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1.7

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1. Báo cáo thuyết minh về đề án, UBND thành phố cho biết sẽ triển khai vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn.

UBND TP.Hà Nội đề xuất chưa cấm xe máy xăng ở vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1.7 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Giai đoạn 1 (từ 1.7 - 31.12) triển khai thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2 (P.Hoàn Kiếm). Giai đoạn 2 (1.1.2027 - 31.12.2027) mở rộng thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2, 3 (P.Hoàn Kiếm và P.Cửa Nam). Giai đoạn 3 (từ 1.1.2028 - 31.12.2029) mở rộng vùng phát thải thấp toàn Vành đai 1 (khu vực 4), và duy trì thực hiện từ ngày 1.1.2030 trở đi.

Trong đó, khu vực 1 (còn được gọi là vùng lõi) là khu vực bên trong đường bao phố đi bộ và chợ đêm, được bao quanh bởi 11 tuyến phố: Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ.

Khu vực 2 được bao quanh bởi các phố: Tràng Thi - Phùng Hưng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay.

Về biện pháp áp dụng trong vùng phát thải thấp, Hà Nội đề xuất đối với xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải (xe máy xăng công nghệ - PV) thì khuyến khích hạn chế hoạt động trong khu vực 1, 2. Từ giai đoạn 2 trở đi sẽ không lưu thông xe máy xăng công nghệ…

Đối với nhóm sử dụng xe máy xăng còn lại, thành phố khuyến khích chuyển đổi phương tiện, sử dụng giao thông công cộng. Trong giai đoạn 1, 2, thực hiện hạn chế lưu thông theo khung giờ, tuyến phố, khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008, và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016.

Từ giai đoạn 2, khuyến khích chuyển đổi phương tiện đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên theo quy chuẩn. Từ giai đoạn 3 trở đi, không lưu thông các xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên theo quy chuẩn.

Cạnh đó, Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ đang được UBND P.Hoàn Kiếm thực hiện. Đó là cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại) từ 19 - 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trong khu vực lõi.

Bên cạnh quy định kiểm soát đối với xe máy xăng, Hà Nội cũng đề xuất các biện pháp đối với xe ô tô sử dụng xăng, dầu dựa theo chủng loại và tải trọng, đồng thời mở rộng phạm vi, áp dụng lộ trình quy chuẩn khí thải qua từng giai đoạn triển khai.

Bản đồ phương án thí điểm vùng phát thải thấp và hạ tầng trạm sạc, bãi đỗ xe trong khu vực ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện trong giai đoạn 1

Cụ thể, đối với xe ô tô chở học sinh, xe buýt và xe chở cán bộ công nhân viên đi làm, xe ô tô dưới 16 chỗ và xe pick-up, Hà Nội khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Từ ngày 1.1.2027, các loại phương tiện này phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên mới được lưu thông trong vùng phát thải thấp…

Đối với xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe trên 3,5 tấn, trong giai đoạn 1 chỉ được phép hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Ngoài khung giờ này, phải được Công an thành phố hoặc Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản. Từ giai đoạn 2 trở đi, cấm lưu thông hoàn toàn trong khu vực phát thải thấp.

Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 1 sẽ tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện. Đồng thời tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hạ tầng phục vụ việc triển khai vùng phát thải thấp cho giai đoạn 2.

Trong đó, thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh đối với cá nhân, tổ chức đủ điều kiện; đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống trạm/trụ sạc, điểm đổi pin; triển khai hệ thống trạm kiểm định khí thải phương tiện; lắp đặt hệ thống camera AI và ANRP (nhận diện biển số xe tự động)…

Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 được xây dựng nhằm thực hiện Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND quy định về vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố, được HĐND TP.Hà Nội thông qua hồi tháng 11.2025.

Tại tờ trình ban hành hồi tháng 5, UBND thành phố đề xuất ở vùng lõi Hoàn Kiếm sẽ cấm xe máy xăng công nghệ. Riêng xe máy xăng cá nhân thì cấm lưu thông từ 18 - 24 giờ thứ sáu, từ 6 - 24 giờ thứ bảy và chủ nhật. Tuy nhiên, sau đó tờ trình này đã không được HĐND TP.Hà Nội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào ngày 11.5.

Đến kỳ họp thứ 3 (ngày 2.6), HĐND TP.Hà Nội tiếp tục chưa xem xét thông qua đề án này và yêu cầu thành phố nghiên cứu hoàn thiện các nội dung liên quan.