Hà Nội tiếp tục chưa thông qua vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Chiều 2.6, tại kỳ họp thứ 3, Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, ngày 29.5, UBND thành phố có tờ trình đề nghị HĐND thành phố ban hành Nghị quyết thông qua Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP.Hà Nội".

Nút giao Tràng Tiền - Hàng Bài (P.Hoàn Kiếm), nơi dự kiến áp dụng vùng phát thải thấp từ 1.7 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cạnh đó, thành phố cũng đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích giao thông công cộng, hạn chế phương tiện gây ô nhiễm môi trường.

Xem xét đề án tại kỳ họp giữa tháng 6

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 (ngày 11.5), HĐND TP.Hà Nội chưa xem xét đề án "Vùng phát thấp trong Vành đai 1" do chưa bảo đảm điều kiện về thông tin, hồ sơ.

Đến ngày 29.5, UBND TP.Hà Nội đã có tờ trình bổ sung, trong đó chỉ khuyến khích xe máy xăng (cả kinh doanh và không kinh doanh) hạn chế hoạt động chứ không cấm. Đồng thời, bổ sung nhiều loại phương tiện bị cấm hoạt động theo khung giờ tại khu vực được đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp.

Tờ trình bổ sung tiếp tục nêu lộ trình thực hiện giống với đề án cũ, gồm 3 giai đoạn. Theo đó, ở giai đoạn 1 (từ 1.7 - 31.12) sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại địa bàn P.Hoàn Kiếm, với phạm vi khu vực 1 (từng được gọi là khu vực lõi ở tờ trình trước đó) được bao quanh bởi 11 tuyến phố, gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Ở khu vực 1, đề xuất cấm phương tiện giao thông đường bộ (mô tô, xe máy, xe ô tô các loại) từ 19 - 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

Khu vực 2 vùng phát thải thấp được bao quanh bởi các tuyến phố: Tràng Thi, Phùng Hưng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay trở vào trong khu vực phố cổ.

Ở khu vực 2, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe máy công nghệ) được khuyến khích hạn chế hoạt động.

Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải được khuyến khích chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch, đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình Chính phủ và thành phố ban hành…

Giải thích việc "khuyến khích hạn chế hoạt động" đối với xe máy xăng kinh doanh từ ngày 1.7 tại vùng lõi P.Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng quy định lưu thông phương tiện tác động đến tài xế công nghệ, shipper và lao động nền tảng công nghệ. Đây là nhóm chịu tác động xã hội trực tiếp và sớm nhất do phụ thuộc vào phương tiện để tạo thu nhập.

Cũng trong tờ trình bổ sung, ở giai đoạn 2 (từ 1.1.2027 - 31.12.2027), thành phố mở rộng khu vực thí điểm tại các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3 (từ 1.1.2028 - 31.12.2029), thành phố mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ trong Vành đai 1.

Hà Nội dự kiến bỏ nội dung hỗ trợ người dân không phải hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện xanh ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dự kiến bỏ hỗ trợ bằng tiền cho cá nhân trong Vành đai 1

Trước đó, Hà Nội đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân trong Vành đai 1 và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn thành phố khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe sử dụng năng lượng sạch.

Thẩm tra các nội dung trên, Ban Khoa học và Công nghệ (HĐND TP.Hà Nội) cho biết, đề án đã dự kiến nguồn lực ngân sách để triển khai các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2026 - 2030 hơn 6.422 tỉ đồng. Tuy nhiên, thành phố báo cáo bổ sung nguồn lực tổng thể để thực hiện đề án, đồng thời đề nghị báo cáo bổ sung khả năng cân đối ngân sách.

TP.Hà Nội cho biết, do nhiều ý kiến trái chiều nên đã lược bỏ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân trong Vành đai 1 và chính sách hỗ trợ chung về phí, lệ phí khi chuyển đổi phương tiện.

Theo UBND TP.Hà Nội, dự thảo nghị quyết hiện nay tập trung vào đối tượng yếu thế là các hộ nghèo trên địa bàn thành phố; hỗ trợ lãi vay, vốn vay và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng. Dự kiến nguồn lực hiện nay là 1.045 tỉ đồng.