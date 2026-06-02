Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội tiếp tục chưa thông qua vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
02/06/2026 17:05 GMT+7

HĐND TP.Hà Nội tiếp tục chưa xem xét thông qua đề án 'Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP.Hà Nội' tại kỳ họp thứ 3 và yêu cầu tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các nội dung liên quan.

Chiều 2.6, tại kỳ họp thứ 3, Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, ngày 29.5, UBND thành phố có tờ trình đề nghị HĐND thành phố ban hành Nghị quyết thông qua Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP.Hà Nội".

Hà Nội tiếp tục chưa thông qua vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 - Ảnh 1.

Nút giao Tràng Tiền - Hàng Bài (P.Hoàn Kiếm), nơi dự kiến áp dụng vùng phát thải thấp từ 1.7

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cạnh đó, thành phố cũng đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích giao thông công cộng, hạn chế phương tiện gây ô nhiễm môi trường.

Xem xét đề án tại kỳ họp giữa tháng 6

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 (ngày 11.5), HĐND TP.Hà Nội chưa xem xét đề án "Vùng phát thấp trong Vành đai 1" do chưa bảo đảm điều kiện về thông tin, hồ sơ.

Đến ngày 29.5, UBND TP.Hà Nội đã có tờ trình bổ sung, trong đó chỉ khuyến khích xe máy xăng (cả kinh doanh và không kinh doanh) hạn chế hoạt động chứ không cấm. Đồng thời, bổ sung nhiều loại phương tiện bị cấm hoạt động theo khung giờ tại khu vực được đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp.

Tờ trình bổ sung tiếp tục nêu lộ trình thực hiện giống với đề án cũ, gồm 3 giai đoạn. Theo đó, ở giai đoạn 1 (từ 1.7 - 31.12) sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại địa bàn P.Hoàn Kiếm, với phạm vi khu vực 1 (từng được gọi là khu vực lõi ở tờ trình trước đó) được bao quanh bởi 11 tuyến phố, gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Ở khu vực 1, đề xuất cấm phương tiện giao thông đường bộ (mô tô, xe máy, xe ô tô các loại) từ 19 - 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

Khu vực 2 vùng phát thải thấp được bao quanh bởi các tuyến phố: Tràng Thi, Phùng Hưng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay trở vào trong khu vực phố cổ.

Ở khu vực 2, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe máy công nghệ) được khuyến khích hạn chế hoạt động.

Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải được khuyến khích chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch, đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình Chính phủ và thành phố ban hành…

Giải thích việc "khuyến khích hạn chế hoạt động" đối với xe máy xăng kinh doanh từ ngày 1.7 tại vùng lõi P.Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng quy định lưu thông phương tiện tác động đến tài xế công nghệ, shipper và lao động nền tảng công nghệ. Đây là nhóm chịu tác động xã hội trực tiếp và sớm nhất do phụ thuộc vào phương tiện để tạo thu nhập.

Cũng trong tờ trình bổ sung, ở giai đoạn 2 (từ 1.1.2027 - 31.12.2027), thành phố mở rộng khu vực thí điểm tại các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3 (từ 1.1.2028 - 31.12.2029), thành phố mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ trong Vành đai 1.

Hà Nội tiếp tục chưa thông qua vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 - Ảnh 2.

Hà Nội dự kiến bỏ nội dung hỗ trợ người dân không phải hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện xanh

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dự kiến bỏ hỗ trợ bằng tiền cho cá nhân trong Vành đai 1

Trước đó, Hà Nội đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân trong Vành đai 1 và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn thành phố khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe sử dụng năng lượng sạch.

Thẩm tra các nội dung trên, Ban Khoa học và Công nghệ (HĐND TP.Hà Nội) cho biết, đề án đã dự kiến nguồn lực ngân sách để triển khai các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2026 - 2030 hơn 6.422 tỉ đồng. Tuy nhiên, thành phố báo cáo bổ sung nguồn lực tổng thể để thực hiện đề án, đồng thời đề nghị báo cáo bổ sung khả năng cân đối ngân sách.

TP.Hà Nội cho biết, do nhiều ý kiến trái chiều nên đã lược bỏ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân trong Vành đai 1 và chính sách hỗ trợ chung về phí, lệ phí khi chuyển đổi phương tiện.

Theo UBND TP.Hà Nội, dự thảo nghị quyết hiện nay tập trung vào đối tượng yếu thế là các hộ nghèo trên địa bàn thành phố; hỗ trợ lãi vay, vốn vay và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng. Dự kiến nguồn lực hiện nay là 1.045 tỉ đồng.

Tin liên quan

Hà Nội tính miễn vé xe buýt trong Vành đai 1 khi lập vùng phát thải thấp

Hà Nội tính miễn vé xe buýt trong Vành đai 1 khi lập vùng phát thải thấp

Bên cạnh chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người dân chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện, Hà Nội còn đề xuất miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1 trong thời hạn 1 năm kể từ khi triển khai vùng phát thải thấp.

Khám phá thêm chủ đề

vùng phát thải thấp hà nội lùi thời hạn hỗ trợ chuyển đổi xanh cấm xe máy xăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận