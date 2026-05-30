Hà Nội tính miễn vé xe buýt trong Vành đai 1 khi lập vùng phát thải thấp

UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình kèm dự thảo nghị quyết gửi HĐND thành phố về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Trong dự thảo nghị quyết, Hà Nội đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân sinh sống trong khu vực Vành đai 1 và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn thành phố khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe sử dụng năng lượng sạch (chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện - PV).

Mỗi cá nhân là chủ sở hữu xe máy xăng trước thời điểm nghị quyết này có hiệu lực chỉ được hỗ trợ chuyển đổi 1 lần tương ứng với 1 xe máy.

Về mức hỗ trợ bằng tiền, Hà Nội đề xuất 20% giá trị xe mua mới nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng đối với hộ thông thường; 100% đối với hộ nghèo nhưng không quá 20 triệu đồng; 80% nhưng không quá 15 triệu đồng đối với hộ cận nghèo.

Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ dự kiến là 12 tháng. Tuy nhiên, thời điểm áp dụng cụ thể sẽ do UBND thành phố quyết định, đảm bảo phù hợp tiến độ công bố vùng phát thải thấp, khả năng cân đối ngân sách và điều kiện tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, trong dự thảo tờ trình, Hà Nội còn đưa ra chính sách miễn vé xe buýt trong khu vực Vành đai 1 trong vòng 1 năm kể từ khi triển khai vùng phát thải thấp. Song song đó, thành phố cũng hướng tới việc miễn hoàn toàn vé xe buýt và đường sắt đô thị (metro) cho toàn bộ người dân vào các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt của thủ đô và đất nước.

Lộ trình "siết" xe phát thải gây ô nhiễm môi trường

Bên cạnh biện pháp đối với phương tiện cá nhân, thành phố Hà Nội cũng đề xuất lộ trình chuyển đổi một số phương tiện giao thông sử dụng động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch (sử dụng xăng, dầu) hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với xe máy hoạt động kinh doanh vận tải trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe xăng công nghệ - PV) thì đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện "chuyển đổi xanh", đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình đạt 20% trước ngày 1.1.2027, 50% trước ngày 1.1. 2028 và 100% trước ngày 1.1.2030.

Đối với xe taxi, xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (ô tô sử dụng xăng, dầu công nghệ) thì đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện "chuyển đổi xanh" đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình đạt 50% trước ngày 1.1. 2028; 100% trước ngày 1.1.2030.

Đồng thời, từ ngày 1.7.2026, tất cả phương tiện thay thế, đầu tư mới đối với các loại xe ô tô này phải sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Trong dự thảo, Hà Nội cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ giảm 50% lệ phí cấp đăng ký, biển số đối với cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cung cấp dịch vụ công ích khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh (riêng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt tiếp tục sử dụng biển số định danh cũ được hỗ trợ 100%.

Đồng thời, đề xuất hỗ trợ 30% lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại và vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, đơn vị vận tải, công ích khi đầu tư phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Để hiện thực những đề xuất trong dự thảo nghị quyết, Hà Nội dự kiến tổng kinh phí triển khai là hơn 6.423 tỉ đồng.

Dự kiến, tại kỳ họp thứ 3 vào ngày 2.6, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét dự thảo nghị quyết này, đồng thời cũng sẽ xem xét nghị quyết về "Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1".