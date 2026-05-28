Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện cá nhân vào Vành đai 1 từ năm 2028

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố.

Trong dự thảo, Hà Nội dự kiến lộ trình thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Cụ thể, khu vực trong Vành đai 1 thực hiện từ ngày 1.1.2028; trong Vành đai 2 từ ngày 1.1.2030 và trong Vành đai 3 từ ngày 1.1.2032.

UBND TP.Hà Nội cho rằng, nội đô thành phố đang chịu áp lực lớn về giao thông do số lượng phương tiện cơ giới cá nhân tăng nhanh, trong khi quỹ đất dành cho giao thông còn hạn chế.

Tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường và khu trung tâm, làm gia tăng thời gian di chuyển, chi phí xã hội và phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, việc áp dụng biện pháp kinh tế thông qua thu phí phương tiện vào nội đô là giải pháp cần thiết nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giảm lưu lượng giao thông và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng.

Theo thuyết minh của cơ quan soạn thảo, việc đưa ra lộ trình thu phí theo từng vành đai nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống vận tải hành khách công cộng và điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố, tạo thời gian để người dân, doanh nghiệp thích ứng với chính sách mới.

Việc ưu tiên triển khai trước trong Vành đai 1 xuất phát từ thực tế khu vực này có mật độ dân cư, phương tiện và áp lực giao thông cao nhất. Sau khi đánh giá hiệu quả thực hiện, thành phố tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng ra Vành đai 2 và Vành đai 3 nhằm bảo đảm đồng bộ trong công tác quản lý giao thông đô thị.

Hà Nội có khoảng 8,1 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó 1,1 triệu ô tô (chiếm 13,6%) và khoảng 7 triệu xe mô tô, xe gắn máy (chiếm 86,7%), chưa kể khoảng 1,2 triệu phương tiện cơ giới đường bộ từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước tham gia giao thông tại thủ đô. Trong khoảng 7 triệu xe mô tô và xe gắn máy có 95% phương tiện sử dụng xăng.

Liên quan đến hoạt động phương tiện cá nhân trên địa bàn, hồi giữa tháng 5, Hà Nội cũng tiến hành lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố có nội dung quy định một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Trong dự thảo này, Hà Nội dự kiến từ 1.1.2035 sẽ hạn chế lưu thông một số loại phương tiện giao thông cá nhân trên một số tuyến đường, phần đường… theo khung giờ phù hợp điều kiện thực tế và điều kiện hạ tầng giao thông công cộng.