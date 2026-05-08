Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân trong vùng phát thải thấp từ 1.7

Thông tin nêu trên được một lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường (thuộc Sở NN-MT Hà Nội) trao đổi với Thanh Niên vào sáng 8.5.

Phòng Quản lý môi trường cho biết, dự kiến từ 1.7 sẽ chưa cấm xe máy xăng cá nhân trong vùng phát thải thấp ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, ngày 7.5, UBND TP.Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố dự thảo nghị quyết về việc thông qua đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP.Hà Nội".

Theo tờ trình, ở giai đoạn 1 (từ 1.7 - 31.12) sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại vùng lõi và vùng đệm thuộc P.Hoàn Kiếm.

Trong đó, vùng đệm gồm các phố bao quanh như Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu phố cổ.

Vùng lõi gồm 11 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Thuyết minh về đề án do Sở NN-MT Hà Nội phê duyệt, Phòng Quản lý môi trường (đơn vị thực hiện) cho biết, trong vùng lõi sẽ cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe máy công nghệ chạy xăng - PV).

Đối với loại xe máy xăng không hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng thì cấm lưu thông trong từ 18 - 24 giờ thứ sáu, từ 6 - 24 giờ thứ bảy và chủ nhật.

Đặc biệt, trong giai đoạn 3 tháng (từ 1.7 - 1.10), người dân trong khu vực thí điểm vùng phát thải thấp sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy xăng.

Tuy nhiên, trao đổi thêm với Thanh Niên về nội dung đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP.Hà Nội", lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường cho biết, ở giai đoạn 1 (từ 1.7 đến hết năm 2026) sẽ chỉ cấm xe máy công nghệ sử dụng xăng đi vào vùng phát thải thấp và không cấm xe máy xăng cá nhân. Thay vào đó, giai đoạn này sẽ tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển đổi sang "phương tiện xanh".

Cạnh đó, việc đề nghị người dân trong khu vực thí điểm đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy xăng nhằm đánh giá nhu cầu, từ đó đánh giá được hành vi để chuẩn bị các nguồn lực hỗ trợ người dân chuyển đổi.

Vị lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường cho biết thêm, chỉ cấm tất cả xe máy xăng vào vùng phát thải thấp khi "đã đầy đủ các điều kiện cần và đủ". Theo đó, phải đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, các phương án về mặt giao thông…

"Đơn vị đang báo cáo UBND TP.Hà Nội và sẽ có định hướng về mặt truyền thông để đưa tất cả thông tin liên quan đến vùng phát thải thấp", vị lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường cho biết thêm.

Cũng theo tờ trình của UBND TP.Hà Nội, ở giai đoạn 2 (1.1.2027 - 31.12.2027), thành phố đề xuất mở rộng khu vực thí điểm tại vùng lõi các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Ở giai đoạn 3 (1.1.2028 - 31.12.2029) sẽ mở rộng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, gồm 9 phường, được bao quanh bởi các tuyến phố: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.

Dự kiến ngày 11.5, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thông qua đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP.Hà Nội".