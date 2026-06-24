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Thời sự Pháp luật

Đơn vị tổ chức 'Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero' bị phạt 75 triệu

Trần Cường
Trần Cường
Công an xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng đối với đơn vị tổ chức cuộc thi 'Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero'.

Ngày 24.6, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng đối với đơn vị tổ chức cuộc thi "Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero" mùa thứ 4 năm 2026.

Nguyên nhân, đơn vị này tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đơn vị tổ chức 'Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero' bị phạt 75 triệu- Ảnh 1.

Công an xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng đối với đơn vị tổ chức cuộc thi "Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero"

ẢNH: CACC

Qua kiểm tra, đơn vị tổ chức không xuất trình được văn bản cấp phép theo quy định. Đêm chung kết cuộc thi đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng tổ chức để phục vụ công tác xác minh, xử lý vi phạm.

Theo lực lượng chức năng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cuộc thi nghệ thuật quảng bá rầm rộ, tự gắn mác "quy mô toàn quốc", "được bảo trợ" nhằm thu hút thí sinh và nhà tài trợ nhưng không bảo đảm tính pháp lý.

Người dân, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý trước khi tham gia hoặc tài trợ các cuộc thi. Mọi hành vi tổ chức hoạt động nghệ thuật trái phép, lợi dụng các cuộc thi để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

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