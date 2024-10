Đơn vị vận chuyển 247Express bị tố làm mất điện thoại của khách hàng

Mất điện thoại khi gửi qua hãng vận chuyển

Hiện nay, việc người dùng gửi thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng... hay vật phẩm đắt tiền qua các hãng vận chuyển khá phổ biến, nhưng đã có không ít vụ việc món hàng giá trị cao bị "rút ruột" hoặc biến mất trước khi đến tay người nhận.

Một khách hàng tại TP.HCM mới đây chia sẻ về việc chiếc điện thoại trị giá gần 13 triệu đồng đã "biến mất" hoàn toàn khi đem gửi qua đơn vị vận chuyển. Cụ thể, nữ khách hàng P.H.M gửi đơn hàng là điện thoại thương hiệu Honor (giá niêm yết 12,99 triệu đồng) từ địa chỉ tại quận 10 (TP.HCM) đi Quảng Nam thông qua hãng 247Express. Theo thông tin từ chị H.M, nhân viên hãng vận chuyển sau khi tiếp nhận đã lên đơn hàng trên hệ thống, gửi lại chị hình ảnh chụp hộp đóng gói kèm tem ghi mã vận chuyển.

Đây là quy trình thường lệ bởi chị đã nhiều lần gửi các đơn hàng tương tự thay mặt công ty (nơi chị đang công tác) qua đơn vị vận chuyển này, do vậy không có bất kỳ nghi ngờ nào. Tuy nhiên sau 5 ngày kể từ thời điểm gửi, người nhận vẫn chưa có hàng nên chị P.H.M liên hệ với nhân viên tiếp nhận đơn hàng thì người này liên tục lấy lý do bận chưa thể kiểm tra.

Chiếc điện thoại của khách hàng trước khi bàn giao cho nhân viên tiếp nhận đơn hàng của 247Express Ảnh: NVCC

"Nghi ngờ nên tôi kiểm tra lại mã vận đơn được gửi trước đó thì phát hiện bất thường khi đơn điện thoại ban đầu nay đã chuyển thành dạng gửi 'chứng từ' (giấy tờ - PV)", chị H.M nói. Một yếu tố bất thường khác cũng bị phát hiện khi chiếc điện thoại lúc gửi (ngày 8.10) là hàng nguyên niêm phong của hãng, nhưng kiểm tra trên hệ thống lại được khởi động lần đầu vào ngày 11.10 - thời điểm này người nhận chưa được giao hàng.

Sau khi báo lại thông tin với nhân viên nhận đơn hàng, người này hứa đền bù máy tương đương vì lý do "đã làm thất lạc đơn hàng". Khách hàng đã báo cáo vụ việc lên phía bưu cục quản lý nhân viên trên và được đưa ra hướng giải quyết là đền bù chậm nhất ngày 22.10. "Đến nay, tôi vẫn chưa nhận được máy đền bù", chị H.M xác nhận ngày 29.10.

Máy 13 triệu đồng, bên vận chuyển đề xuất đền bù 5 triệu đồng

Trong phần email phản hồi khiếu nại gửi đến khách hàng P.H.M ngày 30.10, phía đơn vị vận chuyển 247Express cho biết sau khi điều tra nội bộ và xác minh vấn đề, công ty nhận thấy có hành vi tạo đơn và xóa đơn hàng khỏi hệ thống của nhân viên vào ngày 9.10 và tới 11.10 thì chính nhân viên đó tạo lại mã vận đơn giống hệt nhưng sử dụng thông tin khách hàng cũng như nội dung hàng hóa khác so với ban đầu.

"Đơn vị đã làm việc với nhân sự liên quan, nhân viên giao nhận xác nhận đã làm thất lạc bưu gửi và cam kết ngày 22.10.2024 sẽ đền lại bưu gửi cho quý khách. Tuy nhiên, sau nhiều lần thúc ép và yêu cầu triển khai, nhân viên giao nhận đã báo đang không có khả năng và phải triển khai xoay sở kinh phí, dẫn đến không thể thực hiện theo yêu cầu", trích phần thông tin do 247Express gửi tới khách hàng.

Hãng vận chuyển này hiện quyết định đơn hàng nêu trên thuộc diện "thất lạc vận đơn" và xử lý đền bù theo quy định. Công ty cho biết mức đền bù cho vận đơn thất lạc không sử dụng dịch vụ khai giá hàng hóa là "tương đương 5 triệu đồng".

Tuy nhiên, do giá trị sản phẩm thực tế cao hơn nhiều lần so với mức đề xuất và cho rằng vụ việc không phải thất thoát trong khâu vận chuyển, kiểm soát kho hàng mà có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, nên hiện tại chị P.H.M chưa đồng ý với phương án trên và cho biết đã gửi đơn tố cáo vụ việc lên cơ quan công an.