Dòng Asha kinh điển của Nokia sắp được đưa trở lại

Mới đây, Asha 305 đã xuất hiện trong danh sách chứng nhận trên trang web của công ty với mã hiệu "HMD TA-1779 (Type HMD Asha 305)". Hình ảnh hộp bán lẻ của sản phẩm cũng đã bị rò rỉ mang đến cái nhìn rõ nét về thương hiệu phần mềm và các thông số kỹ thuật chính trước khi ra mắt chính thức.

Asha 305 sẽ là một trong hai phát súng đầu tiên của HMD nhằm đưa dòng Asha huyền thoại trở lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin từ trang GizmoChina, hộp bán lẻ của Asha 305 ghi rõ hệ điều hành là "Pulse OS". Mặc dù có nhiều suy đoán rằng điện thoại có thể chạy một phiên bản Android được tùy chỉnh, nhưng chip Unisoc T137 lại cho thấy điều ngược lại. Đây là chip được thiết kế cho một hệ điều hành thời gian thực (RTOS) nhẹ, không phải là một hệ điều hành Android đầy đủ, và cũng được dự kiến sẽ cung cấp sức mạnh cho chiếc Nokia 250 4G Smart sắp ra mắt.

Việc lựa chọn phần mềm này phù hợp với xu hướng hoài niệm về dòng Nokia Asha đời đầu, đồng thời phản ánh định hướng gần đây của HMD trong việc phát triển các thiết bị giúp người dùng giảm thiểu sự phụ thuộc vào công nghệ.

Những thông số đáng chú ý trên Asha 305

Asha 305 sẽ hỗ trợ kết nối 4G và các tính năng trực tuyến thiết yếu thông qua hệ thống Cloud Phone, giúp thiết bị trở nên tiện dụng cho việc sử dụng hằng ngày mà vẫn giữ được sự đơn giản của một chiếc điện thoại cơ bản.

Theo thông tin rò rỉ, Asha 305 sẽ có hai màu sắc là đen và xanh lá cây. Kích thước của máy là 147 x 71,5 x 10,2 mm, với màn hình 5 inch không viền và độ phân giải 854 x 480 (480P). Máy được trang bị camera selfie 2 MP ở mặt trước và camera chính 2 MP ở mặt sau. Asha 305 sử dụng chip Unisoc T137, đi kèm với 2 GB RAM và 16 GB bộ nhớ trong. Máy tích hợp pin 2.500 mAh với sạc 5W, một thông số khá tiêu chuẩn cho một chiếc điện thoại cơ bản.

Hiện tại, HMD Global vẫn chưa công bố chính thức thông số kỹ thuật đầy đủ, giá cả hoặc thời điểm ra mắt của Asha 305. Tuy nhiên, hình ảnh rò rỉ cho thấy Asha 305 là một chiếc điện thoại nhỏ gọn với thiết kế không cầu kỳ. Vẫn chưa rõ liệu hệ điều hành "Pulse OS" sẽ cung cấp những tính năng gì và Asha 305 sẽ được định vị như thế nào so với các mẫu điện thoại giá rẻ và điện thoại cơ bản khác của HMD. Sự trở lại của cái tên Asha hứa hẹn mang đến một phiên bản hiện đại, tập trung vào phân khúc giá rẻ.