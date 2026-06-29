Nokia Asha 305 sắp trở lại với diện mạo hoàn toàn mới

Ra mắt đầu tiên vào tháng 7.2012, Nokia Asha 305 từng là một trong những mẫu điện thoại cảm ứng cơ bản nổi bật nhất của Nokia. Với màn hình 3 inch độ phân giải 400 x 240, camera 2 MP, RAM 32 MB và bộ nhớ trong hạn chế, Asha 305 không gây ấn tượng mạnh về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, nhờ vào giá thành phải chăng, thiết kế nhỏ gọn, pin tháo rời, hỗ trợ thẻ microSD và jack cắm tai nghe, sản phẩm đã đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng vào thời điểm đó.

Chứng nhận dành cho phiên bản mới của Nokia Asha 305 trên trang web của HMD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, HMD Global đã công bố kế hoạch phát hành Asha 305 trở lại với diện mạo mới mẻ hơn, không chỉ đơn thuần là một bản tái phát hành. Theo thông tin từ chứng nhận xuất hiện trên trang web của HMD, mẫu điện thoại này sẽ được trang bị modem LTE, cho phép kết nối 4G thực sự, đánh dấu sự chuyển mình thành một sản phẩm hiện đại hơn.

Những kỳ vọng đầu tiên dành cho Nokia Asha 305 mới

Để hình dung rõ hơn về những gì Asha 305 mới mang lại, người dùng có thể tham khảo chiếc HMD Touch 4G đã ra mắt vào cuối năm 2025. Đây là mẫu điện thoại sở hữu màn hình cảm ứng QVGA 3,2 inch, chip Unisoc T127, RAM 64 MB và bộ nhớ trong 128 MB (có thể mở rộng qua microSD).

Hệ điều hành "Touch" tùy chỉnh, camera 2 MP với đèn flash, camera trước VGA, hỗ trợ 2 SIM, Bluetooth 5.0, USB-C và pin 1.950 mAh có thể tháo rời là những tính năng nổi bật của HMD Touch 4G. Với trọng lượng chỉ khoảng 100 g, thiết bị này rất nhỏ gọn và dễ dàng mang theo. Thời lượng pin được đánh giá cao khi sử dụng nhẹ, cùng khả năng chống nước bắn đạt tiêu chuẩn IP52.

HMD Asha 305 có thể được xem là một lựa chọn thay thế đắt tiền hơn so với HMD Touch ẢNH: HMD GLOBAL

Asha 305 mới dự kiến tiếp tục công thức thành công của phiên bản trước khi là một chiếc điện thoại đơn giản, nhỏ gọn, giúp người dùng tránh xa những phiền nhiễu từ smartphone, đồng thời vẫn đáp ứng các nhu cầu cơ bản như gọi điện, nhắn tin và sử dụng phương tiện truyền thông nhẹ.

HMD Global trước đó đã chứng tỏ hướng đi đúng đắn trong phân khúc điện thoại cơ bản bằng việc hồi sinh những mẫu điện thoại Nokia cũ được yêu thích như 3210 với bản nâng cấp 4G. Nhu cầu về những thiết bị này đang gia tăng, khi nhiều người tìm kiếm một chiếc điện thoại thứ hai hoặc cảm thấy mệt mỏi với sự phức tạp của smartphone. Tiến trình chứng nhận cho thấy HMD Asha 305 sẽ sớm ra mắt và hứa hẹn mang đến một lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng.