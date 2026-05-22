HMD ra mắt smartphone giá rẻ có thiết kế giống iPhone 17 Pro

HMD Vibe 2 5G gây ấn tượng với thiết kế mặt lưng có nhiều điểm tương đồng với iPhone 17 Pro, đặc biệt là cụm camera lớn trải dài ở phần trên, mặc dù sản phẩm chỉ được trang bị hai camera thay vì ba.

Điểm thú vị trong chiến lược tiếp thị của HMD là họ mô tả Vibe 2 5G có "thiết kế tương lai", mặc dù rõ ràng mặt lưng của sản phẩm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các mẫu iPhone Pro gần đây của Apple. Sự tương đồng này khiến nhiều người khó tránh khỏi việc so sánh giữa hai sản phẩm.

Mặc dù trông Vibe 2 5G giống như một phiên bản giá rẻ của iPhone 17 Pro bằng việc thiếu đi một camera, rõ ràng chiến lược giá có thể khiến sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý. HMD Vibe 2 5G không nhắm đến việc cạnh tranh trực tiếp với iPhone, thay vào đó sản phẩm chỉ có giá 114 USD để trở thành lựa chọn điện thoại 5G giá rẻ.

HMD muốn tập trung vào những điều người dùng cần nhất

HMD Vibe 2 5G sở hữu màn hình 6,7 inch với tần số quét 120 Hz, chạy hệ điều hành Android 16 và tích hợp thỏi pin dung lượng 6.000 mAh - vốn đều là những tính năng thực tế hơn cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị camera sau 50 MP, camera selfie 8 MP, sạc nhanh 18W, khả năng chống bụi và tia nước bắn IP64, cùng cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên. HMD Vibe 2 5G sẽ được bán trên Flipkart với ba màu sắc: Cosmic Lavender, Nordic Blue và Peach Pink.

Với việc thị trường điện thoại 5G giá rẻ đang ngày càng cạnh tranh cùng sử dụng phát triển của công nghệ mạng này, HMD rõ ràng cần một sản phẩm tạo điểm nhấn để trở nên nổi bật. Có vẻ như công ty đã chọn con đường dễ dàng bằng cách tạo ra một sản phẩm có thiết kế tương tự như iPhone thế hệ mới nhất.