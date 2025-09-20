Google Maps 'lột xác' với giao diện mới

Sau khi giới thiệu dòng sản phẩm Pixel 10 và hệ điều hành Android 16, tốc độ triển khai bản cập nhật Material 3 Expressive của Google đã chậm lại. Tuy nhiên, theo thông tin từ 9to5Google, ứng dụng Google Maps đang bắt kịp với một số cải tiến thiết kế, giúp nó đồng bộ hơn với phần còn lại của Android 16.

Vị trí nút bấm mới (trái) so với nút bấm cũ ẢNH: GOOGLE

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc cố định các hành động chính như Directions, Start, Ask (Gemini), Call, Save và Share ở cuối màn hình. Trước đây, các nút này nằm gần đầu tab Overview và thường bị cuộn ra khỏi tầm nhìn khi người dùng duyệt. Việc giữ cố định các nút này giúp việc sử dụng bằng một tay trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi người dùng cần truy cập nhanh vào phần điều hướng trong khi xem các bài đánh giá hoặc hình ảnh của một địa điểm.

Ngoài ra, Google đã di chuyển các tab Overview, Reviews, Photos, Updates và About lên phía trên phần xem trước hình ảnh, tạo ra một bố cục gọn gàng hơn. Những điều chỉnh tinh tế về cách hiển thị xếp hạng, khoảng cách và thông tin vị trí khác cũng giúp trang trở nên thoáng hơn.

Google Maps tiến gần hơn đến sự đồng bộ với Android 16

Về mặt thiết kế, Google Maps đã áp dụng các thiết kế Material 3 Expressive cho chi tiết địa điểm. Các đường phân cách mờ nhạt trước đây đã được thay thế bằng các nút tròn, hình viên thuốc và đổ bóng nền tinh tế cho các trường như địa chỉ, trang web và số điện thoại. Mặc dù đây là thay đổi nhỏ, nó vẫn giúp hiện đại hóa giao diện người dùng và làm cho việc phân tích thông tin trở nên dễ dàng hơn.

Giao diện địa điểm mới (trái) và cũ ẢNH: GOOGLE

Chế độ xem bản đồ cốt lõi vẫn giữ nguyên và Google Maps chưa áp dụng tính năng Dynamic Color, vì vậy nó chưa thể tự động điều chỉnh phù hợp với chủ đề hình nền của thiết bị. Tuy nhiên, bản cập nhật thiết kế này đã giúp Google Maps trở nên đồng bộ hơn với các ứng dụng khác của Google và được xem là một bước tiến tích cực.

Những thay đổi này hiện có mặt trong phiên bản beta 25.37.x của Google Maps, mặc dù việc triển khai dường như chỉ diễn ra trên máy chủ. Nếu đang sử dụng Android 16 beta và chưa thấy thiết kế mới, có thể người dùng sẽ cần chờ thêm một thời gian nữa trước khi nó xuất hiện trên thiết bị của mình. Với quá trình triển khai đầy đủ Material 3 Expressive sắp hoàn tất, có thể Google sẽ tiếp tục thực hiện những điều chỉnh thiết thực hơn trong tương lai.