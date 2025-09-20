Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Maps 'lột xác' với giao diện mới

Kiến Văn
Kiến Văn
20/09/2025 15:19 GMT+7

Google Maps vừa được cập nhật với một giao diện mới, mặc dù có thể người dùng sẽ không nhận ra ngay lập tức.

Sau khi giới thiệu dòng sản phẩm Pixel 10 và hệ điều hành Android 16, tốc độ triển khai bản cập nhật Material 3 Expressive của Google đã chậm lại. Tuy nhiên, theo thông tin từ 9to5Google, ứng dụng Google Maps đang bắt kịp với một số cải tiến thiết kế, giúp nó đồng bộ hơn với phần còn lại của Android 16.

Google Maps 'lột xác' với giao diện mới - Ảnh 1.
Google Maps 'lột xác' với giao diện mới - Ảnh 2.

Vị trí nút bấm mới (trái) so với nút bấm cũ

ẢNH: GOOGLE

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc cố định các hành động chính như Directions, Start, Ask (Gemini), Call, Save và Share ở cuối màn hình. Trước đây, các nút này nằm gần đầu tab Overview và thường bị cuộn ra khỏi tầm nhìn khi người dùng duyệt. Việc giữ cố định các nút này giúp việc sử dụng bằng một tay trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi người dùng cần truy cập nhanh vào phần điều hướng trong khi xem các bài đánh giá hoặc hình ảnh của một địa điểm.

Ngoài ra, Google đã di chuyển các tab Overview, Reviews, Photos, Updates và About lên phía trên phần xem trước hình ảnh, tạo ra một bố cục gọn gàng hơn. Những điều chỉnh tinh tế về cách hiển thị xếp hạng, khoảng cách và thông tin vị trí khác cũng giúp trang trở nên thoáng hơn.

Google Maps tiến gần hơn đến sự đồng bộ với Android 16

Về mặt thiết kế, Google Maps đã áp dụng các thiết kế Material 3 Expressive cho chi tiết địa điểm. Các đường phân cách mờ nhạt trước đây đã được thay thế bằng các nút tròn, hình viên thuốc và đổ bóng nền tinh tế cho các trường như địa chỉ, trang web và số điện thoại. Mặc dù đây là thay đổi nhỏ, nó vẫn giúp hiện đại hóa giao diện người dùng và làm cho việc phân tích thông tin trở nên dễ dàng hơn.

Giao diện địa điểm mới (trái) và cũ

ẢNH: GOOGLE

Chế độ xem bản đồ cốt lõi vẫn giữ nguyên và Google Maps chưa áp dụng tính năng Dynamic Color, vì vậy nó chưa thể tự động điều chỉnh phù hợp với chủ đề hình nền của thiết bị. Tuy nhiên, bản cập nhật thiết kế này đã giúp Google Maps trở nên đồng bộ hơn với các ứng dụng khác của Google và được xem là một bước tiến tích cực.

Những thay đổi này hiện có mặt trong phiên bản beta 25.37.x của Google Maps, mặc dù việc triển khai dường như chỉ diễn ra trên máy chủ. Nếu đang sử dụng Android 16 beta và chưa thấy thiết kế mới, có thể người dùng sẽ cần chờ thêm một thời gian nữa trước khi nó xuất hiện trên thiết bị của mình. Với quá trình triển khai đầy đủ Material 3 Expressive sắp hoàn tất, có thể Google sẽ tiếp tục thực hiện những điều chỉnh thiết thực hơn trong tương lai.

Tin liên quan

Vấn đề lớn Google Maps cần nhanh chóng giải quyết

Vấn đề lớn Google Maps cần nhanh chóng giải quyết

Khi khám phá một quốc gia mới hoặc tìm kiếm địa điểm, ứng dụng đầu tiên được nhiều người mở trên điện thoại là Google Maps.

Khám phá thêm chủ đề

Google maps Google Android 16 tính năng mới thiết kế ứng dụng di động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận