Đông Bắc Á chìm trong giá rét cực độ

90% Trung Quốc có nhiệt độ dưới 0

Hoàn Cầu thời báo ngày 21.12 dẫn dự báo từ Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho hay nhiệt độ tại khoảng 90% các khu vực của Trung Quốc sẽ giảm xuống dưới 0 độ C trong vài ngày tới. Nguyên nhân là không khí lạnh đang đóng băng miền bắc Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến một phần đáng kể miền nam nước này, theo trang Weather China thuộc CMA.

Tính đến 16 giờ ngày 20.12, nhiệt độ cao nhất tại 9 thành phố lớn ở miền bắc Trung Quốc đã ở ngưỡng thấp nhất kể từ đầu mùa đông. Không khí lạnh tiếp tục di chuyển về phía nam từ ngày 21.12 và nhiều nơi sẽ có mức nhiệt thấp kỷ lục. Ngoài ra, tuyết rơi từ trung bình đến dày ở bán đảo Sơn Đông và phía bắc Tân Cương từ tối 20.12 đến ngày 21.12, theo CMA.

Tuyết rơi dày đặc ở TP.Yên Đài thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) Reuters

Trong khi đó, Cục Khí tượng Thượng Hải thông báo nhiệt độ thấp nhất của thành phố này trong ngày 21.12 là âm 4 đến âm 6 độ C ở các vùng ngoại ô. Cục này dự báo trung tâm thành phố sẽ liên tục duy trì nhiệt độ dưới 0 độ C cho đến ngày 25.12, và cũng đánh dấu tháng 12 lạnh giá nhất ở Thượng Hải trong 40 năm qua, theo Reuters.

Người dân sưởi ấm bên đống lửa cạnh lều khẩn cấp tại một ngôi làng sau trận động đất ở tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) ngày 21.12 Reuters

Thời tiết lạnh giá bất thường trên là do một đợt không khí lạnh từ Siberia gây ra, lan rộng khắp Trung Quốc kể từ giữa tuần trước, khiến nhiệt độ xuống mức âm 30 độ C ở một số thành phố phía bắc. Tình trạng thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không, thậm chí cản trở nỗ lực cứu hộ ở khu vực tây bắc Trung Quốc sau trận động đất khuya 18.12 vốn khiến hơn 130 người chết và hơn 220.000 ngôi nhà bị hư hại.

Dọn tuyết trên đường phố Bắc Kinh (Trung Quốc) Reuters

Hàn Quốc, Nhật Bản "đóng băng"

Giá rét cũng đang hoành hành khắp Hàn Quốc và Nhật Bản. Hãng tin Yonhap hôm qua mô tả Hàn Quốc "đóng băng" trong đợt lạnh từ Bắc cực. Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) thông báo đợt rét đậm quét qua nước này trong ngày 21.12, khiến nhiệt độ ở thủ đô Seoul xuống tới âm 22 độ C vào sáng qua. KMA cho biết thêm nhiệt độ giảm xuống âm 24,7 độ C ở huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon), giáp biên giới CHDCND Triều Tiên, và âm 20,6 độ C ở huyện Hwacheon gần đó. Ngoài ra, tuyết rơi dày từ 1 - 5 cm/giờ tiếp tục ảnh hưởng đến đảo Jeju phía nam Hàn Quốc, tỉnh Nam Jeolla và bờ biển phía tây của tỉnh Nam Chungcheong kể từ 8 giờ sáng 21.12.

KMA thông báo đợt lạnh lần này ở Hàn Quốc dự kiến tiếp tục kéo dài đến ngày 22.12. Đường sá có thể trở nên trơn trượt và nguy hiểm nên KMA khuyến cáo người dân nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên đường đi làm trong tuần này. Cũng theo KMA, nhiệt độ trên khắp Hàn Quốc sẽ bắt đầu tăng từ ngày 23.12, nhưng tuần tới sẽ lạnh hơn so với những năm trước, theo tờ The Korea Times.

Còn ở Nhật Bản, tờ The Yomiuri Shimbun hôm qua đưa tin tuyết rơi ở mức cảnh báo dự kiến diễn ra trên diện rộng, chủ yếu ở vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên, cho đến hết ngày 23.12. Trước đó, Cục Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo trong 24 giờ đến tối 21.12, lượng tuyết rơi dự kiến đạt 20 - 40 cm ở các vùng Hokuriku, Kinki, Tokai và Chugoku và tỉnh Niigata. Giới chức Nhật Bản cảnh báo rằng tuyết rơi và những con đường bị đóng băng có thể gây gián đoạn giao thông.