Đông Bắc Mỹ, Canada hứng đợt lạnh cực kỳ nguy hiểm

Cảnh báo về giá rét được đưa ra tại hầu hết bang New York và tất cả 6 bang vùng New England gồm Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont và Maine, khu vực với khoảng 16 triệu người.

Người dân New York chống chọi thời tiết lạnh giá ngày 3.2

Reuters

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết đợt lạnh sâu dự kiến xảy ra tương đối ngắn, nhưng việc kết hợp giữa gió và không khí lạnh dẫn đến mối đe dọa về tính mạng. Các trường học tại Boston và Worcester, 2 thành phố lớn nhất vùng New England đã đóng cửa vào ngày 3.2 do lo ngại nguy cơ bỏng lạnh và hạ thân nhiệt đối với học sinh khi đi bộ tới trường hoặc chờ xe buýt. Thị trưởng Boston Michelle Wu tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 5.2 và mở các trung tâm sưởi ấm giúp 650.000 cư dân thành phố đối phó với điều kiện thời tiết được NWS mô tả là đợt lạnh "cả thế hệ có một".

Nhà khí tượng học Brian Hurley của NWS cho biết điều kiện dưới mức đóng băng, gió thổi lan rộng về phía đông suốt ngày khiến mức nhiệt giảm xuống -40 độ C trên phần lớn tiểu bang Maine.

Ngày 3.2, đợt không khí lạnh bắt đầu thổi từ phía đông Canada vào Mỹ. Thị trấn Kabetogama (bang Minnesota) gần tỉnh bang Ontario của Canada ghi nhận nhiệt độ xuống đến mức -39,5 độ C. Tại Canada, thời tiết cực đoan kéo dài từ tối 3.2 đến sáng 4.2, với cảnh báo thời tiết xấu được đưa ra tại Quebec và hầu hết khu vực phía đông nước này. Tại Montreal, gió lạnh khiến nhiệt độ cảm giác như ở mức -41 độ C vào chiều 3.2. Thủ đô Ottawa có tuyết rơi kết hợp với gió khoảng 60 - 70 km/giờ khiến tầm nhìn gần như bằng 0. Trong khi đó, Texas và nhiều khu vực phía nam ở Mỹ bắt đầu ấm dần.