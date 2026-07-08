Đồng bộ công nghệ để tàu metro chạy '1 mạch' từ Tham Lương tới Long Thành

Bộ thông số kỹ thuật cơ bản cho các tuyến metro triển khai sắp tới sẽ dùng chung danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiện đại ẢNH: M.H

Theo Bộ Xây dựng, dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được nghiên cứu là đoạn tiếp nối của tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), với phương án công nghệ được đề xuất đồng bộ với các đoạn của tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm).

Việc đồng bộ công nghệ nhằm bảo đảm khả năng kết nối, vận hành liên thông của toàn hành lang vận tải. Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc lựa chọn hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho metro Thủ Thiêm - Long Thành theo hướng kế thừa danh mục quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn đã áp dụng đối với các dự án trên tuyến đường sắt đô thị số 2.

Phương án này sẽ bảo đảm tính đồng bộ, khả năng kết nối, vận hành liên thông, thuận lợi trong khai thác, bảo trì, đào tạo nguồn nhân lực và từng bước phát triển công nghiệp đường sắt trong nước.

Như vậy, đoàn tàu metro có thể chạy liên thông khoảng 66 km từ Tham Lương tới sân bay Long Thành.

Cũng theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng định hướng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đường sắt đô thị trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về bộ thông số kỹ thuật cơ bản dùng chung, danh mục quy chuẩn kỹ thuật và danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho đường sắt đô thị nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện kết nối, phát triển công nghiệp đường sắt trong nước và từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ.

Trên cơ sở định hướng nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo chủ đầu tư, tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng cho dự án, trình UBND TP phê duyệt.

Quy chuẩn kỹ thuật và tiêp chuẩn cần đảm bảo tính tương thích, đồng bộ; ưu tiên áp dụng các tiêu chuẩn hiện đại, tiên tiến, phù hợp xu thế phát triển khoa học và công nghệ; bảo đảm khả năng phát triển, nâng cấp, kết nối và vận hành an toàn, ổn định.

Bộ lưu ý tránh sử dụng công nghệ, tiêu chuẩn lạc hậu, hạn chế sự tham gia của doanh nghiệp và không làm tăng mức độ phức tạp trong vận hành toàn mạng lưới.

Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 47,7 km dự kiến sẽ khởi công vào dịp 2.9 tới.