TP.HCM lấy ý kiến người dân về việc đặt tên các tuyến metro

Theo đơn vị nghiên cứu, việc khảo sát nhằm đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống tên gọi hiện nay, đồng thời xây dựng các nguyên tắc đặt tên cho các tuyến và nhà ga trong tương lai theo hướng dễ nhận diện, thuận tiện cho người dân khi sử dụng cũng như trong giao tiếp hằng ngày.

TP.HCM hiện đã đưa vào khai thác tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài gần 20 km ẢNH: P.H

Hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đi vào khai thác từ cuối năm 2024 với 14 nhà ga gồm: Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, Công viên Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành đã xuất hiện một số tên ga dễ gây nhầm lẫn cho hành khách. Điển hình như ga Bến xe Suối Tiên thực tế nằm trước khu vực Bến xe Miền Đông mới, trong khi ga Đại học Quốc gia lại nằm ở khu vực Suối Tiên, cách trung tâm Đại học Quốc gia khá xa.

Ngoài ra, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, việc quy hoạch mạng lưới metro trên địa bàn mới cũng phát sinh tình trạng trùng số hiệu giữa các tuyến.

Chẳng hạn, TP.HCM có tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Bình Dương trước đây cũng quy hoạch tuyến metro số 1 (Bình Dương - Suối Tiên). Metro số 2 của TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm) trùng số với metro số 2 (Thủ Dầu Một - TPHCM) của Bình Dương trước đây.

Tương tự, tuyến metro số 3 (Hiệp Bình Phước - An Hạ) của TP cũng trùng với tuyến metro số 3 (Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ) của Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Để hoàn thiện phương án đặt tên, bảng khảo sát đưa ra nhiều nhóm câu hỏi nhằm ghi nhận ý kiến người dân.

Cụ thể, đối với tên nhà ga, người tham gia được lựa chọn các tiêu chí quan trọng như ngắn gọn, dễ nhớ (1 - 2 âm tiết); dễ phát âm đối với người Việt Nam và người nước ngoài; phản ánh địa danh truyền thống; gắn với di tích, giá trị lịch sử - văn hóa; trùng hoặc gần tên đường lớn; gần công trình quan trọng như bệnh viện, trường đại học, sân bay, trung tâm thương mại...

Đối với tên các tuyến metro, bảng khảo sát đưa ra nhiều phương án để người dân lựa chọn, gồm: Đặt tên theo số thứ tự (tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3...); theo màu sắc (tuyến đỏ, tuyến xanh dương...); kết hợp số và màu (tuyến 1 - đỏ); theo điểm đầu - điểm cuối của tuyến (Bến Thành - Suối Tiên); hoặc kết hợp cả số thứ tự, màu sắc và điểm đầu - điểm cuối.

Khảo sát cũng lấy ý kiến về các phương án đặt tên ga như theo địa danh truyền thống (Bến Thành, Chợ Lớn, Thủ Thiêm); theo tên đường lớn (Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ); theo công trình nổi bật (bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Quốc gia, sân bay Tân Sơn Nhất); theo tên phường hoặc khu vực hành chính; theo danh nhân lịch sử; kết hợp mã số tuyến (M1-01 Bến Thành, M1-02 Ba Son)...

Mạng lưới metro TP.HCM sau khi mở rộng địa giới hành chính gồm 27 tuyến với tổng chiều dài hơn 1.000km. Mạng lưới này hiện đang được rà soát tổng thể để phù hợp với không gian phát triển mới và cập nhật vào quy hoạch tổng thể TP.HCM trong thời gian tới.