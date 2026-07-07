Phục vụ hơn 1,6 triệu khách trong 1 tuần

Sáng nay (7.7), Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm) tổ chức họp đánh giá sau 1 tuần triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt với các đơn vị vận tải.

Lãnh đạo Trung tâm đánh giá chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân và du khách. Nhiều cơ quan báo chí, nền tảng truyền thông và mạng xã hội đã liên tục đăng tải thông tin về chính sách, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng.

Xe buýt TP.HCM đạt gần 1,6 triệu lượt khách sau 6 ngày miễn phí vé, lập kỷ lục tăng trưởng 163% trong ngày đầu tuần ẢNH: Đ.T

Theo thống kê từ Trung tâm, từ 1 - 6.7, mạng lưới 134 tuyến xe buýt được ngân sách TP.HCM hỗ trợ kinh phí đã phục vụ tổng cộng hơn 1,603 triệu lượt hành khách. So với cùng kỳ năm 2025 (hơn 1,2 triệu lượt), sản lượng hành khách toàn hệ thống đạt 133%, cho thấy chính sách hỗ trợ đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo người dân lựa chọn phương tiện giao thông công cộng.

Lượng hành khách tăng trưởng ổn định qua từng ngày. Cụ thể, ngày 1.7 đạt 273.944 lượt khách (tăng 128% so với cùng kỳ); ngày 2.7 đạt 277.297 lượt (tăng 130%); ngày 3.7 đạt 282.995 lượt (tăng 135%); ngày 4.7 đạt 246.458 lượt (tăng 116%); ngày 5.7 đạt 241.331 lượt (tăng 133%).

Xe buýt TP.HCM lập kỷ lục sau gần 1 tuần miễn phí vé

Đáng chú ý nhất là ngày 6.7, ngày đầu tuần sau kỳ nghỉ, toàn hệ thống đã phục vụ 281.721 lượt hành khách, tương đương gần 283.000 lượt khách/ngày, với 17.474 chuyến xe được vận hành. Bình quân mỗi chuyến xe phục vụ khoảng 16,1 hành khách. So với cùng ngày năm 2025 (172.912 lượt khách), sản lượng hành khách trong ngày 6.7 tăng tới 163%, mức tăng cao nhất kể từ khi chương trình miễn phí vé xe buýt được triển khai.

Bên cạnh những kết quả tích cực, các đơn vị vận tải cũng phản ánh một số khó khăn trong quá trình triển khai.

Đại diện một đơn vị cho biết, việc hướng dẫn hành khách thực hiện định danh vẫn còn nhiều trở ngại do chưa bố trí đủ nhân sự. Vào các khung giờ cao điểm, lượng hành khách tăng nhanh khiến tiếp viên không kịp hướng dẫn tất cả hành khách khi lên xe. Ngoài ra, trong quá trình vận hành vẫn xảy ra trường hợp hành khách lên xe nhưng chưa thực hiện định danh hoặc tài xế phải thao tác hỗ trợ.

Vì vậy, đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt đội ngũ lái xe, tiếp viên tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để hành khách hình thành thói quen định danh, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai chính sách.

Duy trì chất lượng phục vụ

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm yêu cầu các đơn vị đặc biệt lưu ý bảo đảm tỷ lệ xuất bến đúng giờ. Trước đây, tỷ lệ xuất bến đúng giờ luôn duy trì trên 99%. Đây là chỉ tiêu quan trọng đã được đưa vào kế hoạch đánh giá và sẽ được theo dõi hằng tháng.

Bên cạnh việc triển khai chính sách miễn phí vé, các đơn vị phải tiếp tục duy trì chất lượng phục vụ, không để ảnh hưởng đến thời gian hoạt động của xe buýt. Đối với các phản ánh về việc thu tiền hoặc yêu cầu hành khách đóng bất kỳ khoản chi phí nào khi sử dụng các tuyến xe buýt miễn phí, ông Dũng khẳng định đây là hành vi trái với quy định.

"Bất kỳ trường hợp nào thu phí hoặc thu bất kỳ khoản vật chất nào của hành khách đều không đúng với chính sách miễn phí hiện nay. Trung tâm sẽ chấn chỉnh ngay các đơn vị. Trường hợp không thực hiện đúng quy định hoặc không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xem xét xử lý, ảnh hưởng đến việc đánh giá năng lực khai thác. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục hướng dẫn người nước ngoài và các nhóm hành khách khác thực hiện định danh khi sử dụng xe buýt, đồng thời nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp" - ông Phạm Ngọc Dũng thông tin thêm.