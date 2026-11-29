Theo số liệu quan trắc mực nước tại các cống kiểm soát triều lớn từ 16 giờ 30 ngày 28.11 đến 5 giờ sáng nay (29.11), toàn bộ hệ thống duy trì trạng thái vận hành ổn định, tạo độ chênh lệch lớn giữa phía sông lớn và khu vực nội đô bất chấp tác động tăng thêm từ cơn mưa trái mùa.

Cụ thể, vào thời điểm 5 giờ sáng 29.11 - khung giờ triều cường dâng cao vào rạng sáng, mực nước ngoài sông lớn vọt lên mức 1,7m - 1,85m, nhưng mực nước bên trong nội đô vẫn được khống chế an toàn dưới ngưỡng 0,90m, mức chênh lệch đạt từ 0,9 m - 1,09m.

Từng ngập sâu mỗi khi triều cường đạt đỉnh, nhiều tuyến đường ở khu Nam TP.HCM khô ráo khi 8 cống ngăn triều được vận hành thử nghiệm liên tục từ 25.11 đến nayẢNH: PHẠM HỮU





Tại cống Phú Xuân, ngoài sông lớn đạt 1,77m, trong nội đô chỉ ở mức 0,68m (chênh lệch lớn nhất hệ thống với 1,09m). Tương tự, cống Tân Thuận, mực nước goài sông đạt đỉnh cao nhất 1,85m, trong nội đô giữ ở mức 0,8m (chênh lệch 1,05m). Cống Mương Chuối cũng ghi nhận mức chênh lệch 1,05m khi ngoài sông nước dâng cao 1,76m nhưng phía sau cống ngăn triều nước chỉ dâng 0,71m.

Cống Bến Nghé, cống Phú Định, cống Cây khô cũng lần lượt ghi nhận chênh lệch nước triều dân là 1m, 0,94m và 0,9m.

Trước đó, ở nhịp quan trắc chiều 16 giờ 30 ngày 28.11, khi mực nước ngoài sông dao động từ 1,1m - 1,6m, hệ thống cống cũng đã giữ mực nước nội đô ở mức rất thấp (0,3m - 0,5m), tạo độ chênh từ 0,66m - 1,1m (cao nhất tại cống Cây Khô với 1,1m và Mương Chuối 1,02m).

Hiệu quả của việc vận hành đóng cống xuyên đêm được cảm nhận rõ nét nhất tại các khu vực vốn là "rốn ngập" của huyện Nhà Bè (cũ) và khu Nam thành phố.

Anh Thanh Tâm (ngụ đường Nguyễn Bình) cho biết, ngay từ trưa 25.11, khi hệ thống cống ngăn triều lần đầu đóng đồng bộ liên hoàn, nước trên tuyến đường này đã rút rất nhanh, không còn cảnh ngập lênh láng như trước. Tuy nhiên, do đợt vận hành ngày 25.11 chỉ đóng cống trong khung giờ ban ngày nên đến đêm và rạng sáng hôm sau, triều cường lên lại khiến nước vẫn dềnh ngập mặt đường.

Dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng vận hành thử, hiệu quả ra sao?

Chính vì vậy, ngay khi Công ty Trung Nam (nhà đầu tư dự án) thông báo vận hành đóng cống xuyên đêm lần đầu tiên từ tối 27.11 đến sáng 28.11 và duy trì liên tiếp sang đêm 28, rạng sáng 29.11, người dân khu vực này vô cùng phấn khởi.

"Không có một giọt nước nào, cả xóm mừng lắm. Vậy là quá tốt rồi, chứ mấy tháng trước đường ngập sâu, mỗi lần xe chạy ngang là sóng nước đánh tràn vô tận sân nhà, bẩn thỉu và ô nhiễm lắm" - anh Tâm chia sẻ. Theo anh, người dân địa phương đang rất mong chờ toàn bộ hệ thống sớm được đưa vào vận hành chính thức, thường xuyên để chấm dứt cảnh sống chung với triều cường, đồng thời tránh phải triển khai các dự án nâng đường gây bụi bặm, bẩn thỉu và làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của bà con.

Chuỗi vận hành thử nghiệm quy mô lớn của siêu dự án 10.000 tỉ đồng bắt đầu từ trưa 25.11, khi toàn bộ 8 cống kiểm soát triều (gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm) thực hiện đóng đồng bộ liên hoàn.

Việc kiểm chứng thành công cả kịch bản đóng cống ban ngày lẫn vận hành liên tiếp hai đêm xuyên suốt qua các nhịp đỉnh triều rạng sáng là cơ sở thực tiễn quan trọng để cơ quan chuyên môn và Hội đồng nghiệm thu đánh giá năng lực công trình, hướng tới đưa dự án vào khai thác chính thức. Đồng thời, thúc đẩy việc đầu tư khép kín các vị trí rạch nhánh, bờ bao còn hở ở vùng ven như kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường trước đó.