Theo nhà đầu tư, đây là lần đầu tiên hệ thống cống ngăn triều của dự án thực hiện quy trình đóng cống liên tục xuyên đêm. Động thái này nhằm ứng phó với đợt triều cường dâng cao vào hai khung giờ tối muộn và rạng sáng, kết hợp diễn biến mưa trái mùa tại TP.HCM.

Đường Trần Xuân Soạn thoát cảnh bì bõm ngập nước sau khi cống ngăn triều Tân Thuận hoạt động ẢNH: PHẠM HỮU

Cụ thể, dữ liệu dự báo thủy triều khu vực Sài Gòn từ Ủy ban Thủy đạc Việt Nam (VHO) ghi nhận mực nước triều lúc 20 - 21 giờ tối 27.11 đạt đỉnh khoảng 3,96m (tính theo số "0" hải đồ). Sau khi hạ nhẹ vào nửa đêm, triều tiếp tục dâng cao trở lại và đạt đỉnh buổi sáng vào lúc 5 giờ ngày 28.11 ở mức 3,94m, sau đó mới bắt đầu rút dần.

Việc duy trì đóng cống xuyên suốt qua hai nhịp đỉnh triều giúp ngăn chặn dòng nước lớn từ sông Sài Gòn và sông Nhà Bè tràn sâu vào kênh rạch nội đô trước giờ cao điểm sáng.

Trước đợt vận hành xuyên đêm này, toàn bộ 8 cống kiểm soát triều của dự án (gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm) đã lần đầu tiên thực hiện quy trình đóng đồng bộ liên hoàn từ trưa 25.11 (hoàn thành đóng trong khoảng 50 phút, từ 11 giờ 40 - 12 giờ 30).

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lãnh đạo UBND TP.HCM ngày 26.11, kết quả quan trắc thực đo trong ngày đầu đóng cống liên hoàn cho thấy hiệu quả ngăn triều rõ rệt

Cụ thể, đỉnh triều thực tế tại trạm Phú An đạt +1,65m lúc 18 giờ ngày 25.11. Tại thời điểm 16 - 16 giờ 30, mực nước phía trong các cống (vùng được bảo vệ) duy trì thấp hơn đáng kể so với bên ngoài, mức chênh lệch lớn nhất đạt từ 1 - 2,05m .

Cống Mương Chuối ghi nhận chênh lệch lên tới 2,05m (ngoài cống +2,00m, trong cống -0,05m); theo sau là cống Phú Xuân và Cây Khô cùng đạt mức chênh lệch 2,03m; cống Bến Nghé đạt 1,90m .

Tuy nhiên, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng thẳng thắn chỉ ra thực tế: dù 8 cống chính đã đóng kín, nước triều vẫn xâm nhập vào vùng dự án thông qua các vị trí bờ bao, rạch nhánh chưa được đầu tư khép kín. Các điểm hở này gồm rạch Tam Đệ, Ông Kiến, Bà Não, Bà Chùa, Hội Đồng, Rạch Rô, cầu Lấp Dầu, 5 cống qua đường Ngô Quang Thắm và đoạn kè xuống cấp tại Khu dân cư Phú Lợi (khu vực cống Phú Định) .

Cơ quan chuyên môn lưu ý đỉnh triều ngày 25.11 (+1,65m) vẫn thấp hơn 13 cm so với mức triều lịch sử (+1,78m hồi tháng 11.2025). Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị UBND TP.HCM khẩn trương chỉ đạo đầu tư hoàn thiện các vị trí chưa khép kín nêu trên để phát huy đồng bộ hiệu quả của toàn dự án trước các tổ hợp bất lợi - triều cường kỷ lục kết hợp mưa lớn và xả lũ.