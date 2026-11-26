Ghi nhận thực tế vào lúc 16 giờ 30 ngày 25.11, khi mực nước triều ngoài sông lớn dâng lên từ 1,75m - 2,02m, toàn bộ 8 cống kiểm soát triều lớn đã đồng loạt đóng kín cửa van theo đúng quy trình điều tiết tự động từ Nhà quản lý trung tâm (đặt tại cống Mương Chuối) .

Nhờ đó, mực nước bên trong vùng bảo vệ được khống chế ở ngưỡng an toàn (từ -0,13m - 0,9m), tạo ra mức chênh lệch trong - ngoài cống vô cùng ấn tượng.

Cụ thể, tại cống Mương Chuối - hạng mục có quy mô lớn nhất toàn dự án với khẩu độ lên tới 160m do lòng sông rộng và cường độ dòng chảy cực mạnh - chênh lệch đạt mức cao nhất tới 2,05m (ngoài sông 2m, trong nội đô -0,05m).

Khu vực cống Phú Xuân và Cây Khô cùng ghi nhận mức chênh lệch 2,03m. Cống Bến Nghé đạt mức nước chênh lệch 1,9m (ngoài sông 1,0m, trong nội đô -0,10m). Tương tự, cống Tân Thuận và Phú Định lần lượt giữ mức chênh lệch 1,8m và 1,75m. khu vực cống Cầu Kinh và Bà Bướm ghi nhận chênh lệch mực nước đạt 1,25m và 1,00m.

Việc vận hành trơn tru của 8 cống kiểm soát triều (khẩu độ 10 - 160m), kết hợp cùng tuyến đê bao - kè dài 6 km ven sông Sài Gòn, hơn 41 cống nhỏ dọc đê, hệ thống trạm bơm tổng công suất 120 m³/s và 29 điểm quan trắc tự động SCADA đã phát huy hiệu quả tức thì .

Toàn bộ vùng bảo vệ rộng khoảng 570 km² thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn - Nhà Bè (gồm địa bàn các quận 1, 4, 7, 8 và hai huyện Nhà Bè, Bình Chánh trước đây) được kiểm soát triều cường chặt chẽ, giúp nhiều tuyến đường vốn là "rốn ngập" như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát hay Nguyễn Bình... giữ được mặt đường khô ráo giữa kỳ triều cường cao nhất năm .

Hình ảnh ghi nhận mực nước chênh lệch trong - ngoài cống ngăn triều vào thời điểm đỉnh triều dâng cao chiều qua (25.11) ẢNH: TNG

'Đầu não' dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM vận hành ra sao?

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24.11, công tác vận hành thử hệ thống công trình đã ghi nhận những kết quả tích cực, đạt mục tiêu ngăn triều trong điều kiện thực tế.

Tại thời điểm đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8 m, hệ thống đã kiểm soát mực nước phía trong vùng bảo vệ, duy trì mức chênh lệch mực nước giữa trong và ngoài trên 80 cm. Đặc biệt, tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường như đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình, mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành.

Những kết quả bước đầu này là minh chứng trực quan, sinh động về hiệu quả ngăn triều của dự án và những giá trị thiết thực mà công trình mang lại cho đời sống người dân.