"Hong khô" các rốn ngập trong đỉnh triều cao nhất năm

11 giờ 50 hôm qua (25.11), đúng thời điểm đỉnh triều bắt đầu dâng cao, tín hiệu còi và đèn cảnh báo vang lên đồng loạt tại các điểm nóng như Mương Chuối, Phú Định, Tân Thuận, Bến Nghé... Ngay sau hiệu lệnh, những cỗ máy thủy lực khổng lồ từ từ hạ những tấm cửa van thép nặng hàng trăm tấn xuống lòng sông.

Tại cống kiểm soát triều Mương Chuối (xã Nhà Bè), hạng mục có quy mô lớn nhất dự án, độ chênh lệch mực nước triều bên trong và ngoài cống lúc 16 giờ 22 lên tới 2 m, từng thao tác được theo dõi sát sao. Để tránh việc thu hẹp dòng chảy đột ngột tạo áp lực gây xói lở hai bên bờ sông, đội ngũ kỹ thuật phải hạ hai tấm cửa van sát bờ trước nhằm nắn dòng chảy chính hướng ra khu vực giữa sông. Nhìn từ bên ngoài, quá trình hạ cống diễn ra êm ái, nhưng thực tế đó là kết quả của hàng loạt tính toán thủy lực phức tạp và nhiều đợt chạy thử nghiệm, kiểm tra chéo nghiêm ngặt.

Hệ thống siêu dự án ngăn triều tại khu vực cống Mương Chuối (xã Nhà Bè) ẢNH: TNG

Cận cảnh 8 cống ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng tại TP.HCM lần đầu vận hành đồng bộ

Tại cống ngăn triều Phú Định (khu vực Q.8 cũ), ngay khi hệ thống tín hiệu bật sáng, cửa van bắt đầu hạ xuống và mất khoảng 20 phút để đóng kín hoàn toàn. Kỹ sư Trần Văn Thông, Trưởng ca vận hành cống Phú Định, chia sẻ: "Về quy trình, chúng tôi phải căn cứ chặt chẽ vào diễn biến thủy triều, mực nước thực tế và dự báo mưa. Khi cần ngăn triều, cửa cống Phú Định sẽ đóng kín để chặn nước từ ngoài tràn vào TP. Đến khi triều rút, mực nước thượng và hạ lưu xấp xỉ cân bằng, cống lại được mở ra để hỗ trợ thoát nước nội đô, đảm bảo thống nhất quy trình với toàn hệ thống".

Hiệu quả kỹ thuật của toàn hệ thống được đo đếm bằng những con số thực chứng ngay giữa kỳ triều cường tháng 10 âm lịch - đợt triều cao nhất trong năm. Ghi nhận từ cầu Mống nhìn xuống cống kiểm soát triều Bến Nghé, chỉ sau hơn 1 giờ đóng cửa van cung để ngăn dòng, mực nước phía ngoài sông Sài Gòn dâng lên mức 0,8 m trong khi mực nước phía trong lòng TP vẫn giữ nguyên ở mức 0 so với thước đo chuẩn, tạo độ chênh lệch lên tới 0,8 m. Trước đó, trong hai ngày vận hành thử nghiệm (23 và 24.11), khi đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8 m, hệ thống cũng duy trì mức chênh lệch mực nước trong - ngoài trên 80 cm.

Nhờ chặn đứng dòng triều từ xa, diện mạo tại những khu vực vốn là "rốn ngập" kinh niên của TP đã hoàn toàn thay đổi. Khu vực đường Phú Định trước đây mỗi kỳ triều cường dâng cao thường biến thành sông, nay hoàn toàn khô ráo.

Tại các điểm nóng khác như đường Trần Xuân Soạn hay khu vực cống Tân Thuận, mặt đường cũng khô ráo hoàn toàn trong suốt thời gian vận hành. Đánh giá về chuyển biến thực tế ngay tại "điểm đen" Tân Thuận, Chỉ huy trưởng Phan Quốc Dũng khẳng định: "Mấy ngày nay, sau khi hệ thống cống được vận hành thử nghiệm, người dân ở đây rất vui mừng. Ngay tại điểm chúng ta đang đứng là một điểm ngập lịch sử, cứ mỗi khi triều cường là bà con vô cùng vất vả, lưu thông bì bõm, xe cộ chết máy la liệt. Thế nhưng qua những ngày vận hành kỹ thuật vừa rồi, toàn bộ khu vực này đều khô ráo hết. Chắc chắn rằng chiều tối nay, bà con vẫn sẽ được đi trên một con đường khô ráo và câu chuyện về những trận ngập lịch sử sẽ chính thức đi vào lịch sử, không còn lặp lại nữa".

Mực nước 8 cống kiểm soát triều, ngày 25.11.2026 ẢNH: TNG

Không thể "quây đê" mãi, cần tư duy kiểm soát từ xa

Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi quá trình vận hành thử nghiệm đồng bộ lần đầu tiên của hệ thống, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, khẳng định: "Chúng tôi cam kết 100% toàn bộ vùng dự án đã được thiết kế - bao gồm khu vực H.Nhà Bè, Q.7, Q.1, Q.4, Q.8 và Q.6 cũ - sẽ hoàn toàn không còn bị ngập do nước triều xâm nhập. Điều này đã được kiểm nghiệm thực tế qua 3 ngày vận hành vừa qua và sẽ tiếp tục được các nhà khoa học, đơn vị thiết kế đánh giá chi tiết".

Theo ông Tiến, bản chất của ngập do mưa là nước nội sinh trên đường phố không thoát kịp ra các kênh rạch như sông Tân Thuận. Để giải quyết vấn đề này, ngoài chức năng ngăn triều, dự án còn trang bị hệ thống trạm bơm công suất cực lớn lên tới 120 m³/giây. "Mỗi khi có dự báo mưa, chúng tôi sẽ chủ động vận hành hệ thống bơm hút nước ra ngoài trước 6 tiếng đồng hồ để hạ thấp mực nước trong kênh rạch, tạo ra một khoảng trống chứa nước khổng lồ sẵn sàng đón mưa", ông Nguyễn Tâm Tiến giải thích.

Tuy nhiên, đại diện đơn vị vận hành cũng lưu ý, toàn bộ khu vực dự án với lượng mưa thiết kế dưới 100 mm sẽ không bị ngập, với điều kiện hệ thống thoát nước mưa trên các tuyến đường phố phải thông thoáng, dẫn được nước về đến các kênh rạch. "Nếu cống thoát nước trên đường bị nghẹt khiến nước không thể chảy về thì đó là câu chuyện của hạ tầng thu gom nội đô. Còn một khi nước đã dẫn được về kênh rạch, hệ thống của chúng tôi hoàn toàn đủ năng lực bơm thoát, đảm bảo bà con yên tâm không còn cảnh ngập úng", Tổng giám đốc Trung Nam nói.

Đồng loạt 8 cống ngăn triều vận hành liên hoàn đúng đợt triều cường dâng cao nhất năm ẢNH: TNG

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam (phải), trực tiếp theo dõi buổi livestream vận hành liên hoàn các cống ngăn triều ngày 25.11 ẢNH: TNG

Đồng quan điểm về tính tổng thể, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, nhận định ngập úng tại TP.HCM là bài toán tổng hợp của không gian phát triển đô thị, không chỉ là chuyện của riêng ngành thoát nước. TP.HCM có địa hình thấp, chịu tác động trực tiếp của thủy triều, lại đang hứng chịu áp lực rất lớn từ biến đổi khí hậu với mưa cực đoan và triều dâng. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến mật độ xây dựng tăng cao, làm thu hẹp không gian thấm và trữ nước tự nhiên, đi kèm hiện tượng sụt lún đất nền khiến bất kỳ hệ thống thoát nước nào cũng dễ rơi vào trạng thái quá tải.

Ông Dũng nhận định, trong tầm nhìn dài hạn, quy hoạch thủy lợi phải gắn chặt chẽ với quy hoạch thoát nước đô thị, quy hoạch giao thông và đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất nhằm giữ lại, mở rộng các hồ điều tiết, công viên, hành lang sông kênh rạch làm vùng trữ nước cho TP.

Dưới góc độ khoa học, PGS-TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, bày tỏ cảm giác "nhẹ người" khi chứng kiến dự án chống ngập do triều phát huy tác dụng ngay trong những lần chạy thử nghiệm đầu tiên. Phân tích sâu về bản chất thủy văn, chuyên gia này chỉ ra bài toán ngập tại TP.HCM chịu tác động của 3 nguồn nước: nguồn nước nội sinh từ mưa rơi trực tiếp xuống đô thị; nguồn nước ngoại lai từ thượng nguồn đổ về (đã được hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An điều tiết rất hiệu quả từ những năm 1980 - 1990), và nguồn nước ngoại lai từ triều cường ngoài biển theo hệ thống sông kênh tràn vào - chính là đối tượng mà dự án 10.000 tỉ đồng đang kiểm soát.

"Chúng ta không thể cứ nâng đê, làm kè cao mãi được vì sẽ biến sông Sài Gòn giống như sông Hồng ở Hà Nội, đánh mất tầm nhìn sông nước và biến các khu đô thị mở như Thủ Thiêm thành những khu đô thị bị "quây" kín trong đê bao. Đã đến lúc TP phải quay lại nguyên lý ưu tiên kiểm soát từ xa, nghiên cứu xây dựng cống kiểm soát triều ngay trên sông Sài Gòn tương tự cách làm của sông Thames (Anh), sông Rhine (Hà Lan) hay đập Marina Barrage (Singapore) để kiểm soát mực nước dọc 100 km sông Sài Gòn, bảo vệ toàn diện cả vùng lõi lẫn khu vực bờ tả như Thủ Thiêm, bán đảo Thanh Đa trong tương lai", PGS-TS Nguyễn Phú Quỳnh đề xuất.