Người dân vùng 'rốn ngập' phấn khởi chờ ngày dự án chống ngập 10.000 tỉ về đích

Theo ghi nhận tại công trường dự án cống kiểm soát triều Phú Định (thuộc địa bàn quận 8 cũ) sáng nay (18.9), không khí làm việc diễn ra hết sức gấp gáp và hối hả . Hiện tại, lực lượng thi công đang duy trì nhịp độ làm việc 3 ca liên tục từ sáng đến tối nhằm đảm bảo hoàn thành các hạng mục cơ bản trước ngày 30.9 và tiến tới bàn giao công trình cho cơ quan quản lý nhà nước trong tháng 10 .

Toàn cảnh công trường cống Phú Định

Anh Phạm Văn Hùng, kỹ sư trưởng của công trường cống phú định Phú Định , người đã đồng hành cùng công trình suốt từ những ngày đầu khởi công vào tháng 6.2016 đến nay , chia sẻ: "Hiện tại có khoảng 200 cán bộ, kỹ sư và công nhân đang tích cực, quyết tâm dồn sức cho công đoạn cuối cùng . Chúng tôi nỗ lực thi công 3 ca liên tục để cơ bản hoàn thành trong tháng 9 và bàn giao công trình ngay trong tháng 10" .

Các công nhân làm việc 3 ca 4 kíp trên công trường

Công trình đang chạy nước rút để bàn giao hoàn thiện vào tháng 10

Nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến địa bàn dự án cách đây 8 năm, anh Hùng không khỏi xúc động khi nói về sự thay đổi rõ rệt của vùng đất này . Theo anh, vào thời điểm năm 2016, mỗi khi triều cường dâng cao, nước ngập sâu đến tận đầu gối khiến đời sống sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn .

"Giai đoạn mới vào thi công, dự án cũng gặp không ít áp lực khi một số người dân chưa hiểu hết nên còn có ý kiến ra vào, thậm chí phản đối . Nhưng đến nay, khi hình hài con đường cùng toàn bộ dự án dần hoàn thiện, diện mạo khu vực trở nên sạch đẹp, tình trạng ngập lụt không còn tái diễn thì bà con xung quanh lại rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ" , anh Hùng cho biết thêm .

Người dân dần có con đường khang trang đi lại, hết chịu cảnh hễ triều cường là ngập như trước

Kỳ vọng lớn nhất của lực lượng kỹ sư, công nhân đang bám trụ tại công trường là khi cống kiểm soát triều Phú Định đi vào vận hành chính thức, toàn bộ khu vực phía trong sẽ triệt để chấm dứt cảnh ngập lụt mỗi khi mưa lớn hay triều cường . Điều này không chỉ giúp cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng đời sống an sinh xã hội cho người dân địa phương mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu kiểm soát ngập úng chung của TP.HCM .

Sống tại đường Đình An Tài (gần khu vực cống Phú Định, TP.HCM), chị Nguyễn Thị Hằng xúc động khi thấy tuyến đường trước nhà được nâng cấp, mở rộng chỉn chu: "Tôi đã chờ đợi suốt 10 năm nay rồi. Trước đây ngập úng triền miên, muỗi mòng bu bám vất vả lắm. Giờ đường sá được nâng cao, rộng rãi, khang trang hẳn. Không còn cảnh ngập ngụa nên việc buôn bán, kinh doanh của gia đình cũng thuận lợi hơn rất nhiều".

Chị Nguyễn Thị Hằng phấn khởi nhìn công trình sắp hoàn thành

Cùng chung niềm vui, chị Lâm Thị Sóc (ngụ tại số 51 đường Phú Định), người đã gắn bó với khu vực này suốt 17 năm qua, nhớ lại những ngày tháng khó khăn: "Trước đây khu này hoang sơ, cây cỏ lau sậy mọc cao hơn cả mái nhà, chuột rồng, rắn rết bò vào nhà liên tục. Từ ngày công trình được triển khai, khu vực này thay đổi hoàn toàn: đường sá được sửa sang, cây cối phát quang sạch sẽ, đặc biệt là không còn ngập lụt và rắn rết nữa. Cuộc sống sinh hoạt của gia đình tôi giờ phấn khởi và yên tâm hơn trước rất nhiều".

Bên cạnh cống Phú Định đã đạt 93% khối lượng, dự kiến vận hành thử vào tháng 11, theo cập nhật mới nhất từ chủ đầu tư, nhiều cống kiểm soát triều lớn khác trên địa bàn TP.HCM cũng đã tiệm cận ngày hoàn thành.

Cống Bến Nghé là hạng mục dẫn đầu tiến độ khi đã đạt 99% khối lượng

Cụ thể, cống Bến Nghé là hạng mục dẫn đầu tiến độ khi đã đạt 99% khối lượng, hiện đang duy trì vận hành thử nghiệm định kỳ và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, bàn giao.

Cống Tân Thuận đã hoàn thiện tới 95%

Cống Tân Thuận và cống Phú Xuân đều đã hoàn thiện 95%, đang tập trung hoàn thiện hạ tầng nhà quản lý, cảnh quan, lắp đặt thiết bị MEPP, máy bơm và hệ thống điều khiển tự động SCADA, sẵn sàng vận hành thử trong tháng 10.

Hình ảnh cống Phú Xuân sắp hoàn thiện

Cống Cây Khô đã hoàn thành lắp đặt cửa van Âu Thuyền, đang đồng bộ hóa các hạng mục phụ trợ để vận hành thử vào tháng 10

Công trường cống Cây Khô

Cống Mương Chuối thì đang đẩy nhanh hoàn thiện kè bảo vệ bờ, thảm đá gia cố lòng sông và triển khai lắp đặt cửa van Âu Thuyền

Cống Mương Chuối có kế hoạch vận hành thử vào tháng 11 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đối với hệ thống đê/kè ven sông Sài Gòn (dài khoảng 6,0 km kết hợp 43 cống nhỏ) và nhà quản lý trung tâm, khối lượng thi công hiện đều đã đạt 92% - 93%

Khi chính thức đi vào vận hành đồng bộ, siêu dự án này sẽ giúp ngăn triều cường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và giải quyết bài toán ngập úng cho khu vực rộng lớn thuộc các phường, xã trên địa bàn quận 1, 4, 7, 8 và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh trước đây.