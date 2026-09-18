Người dân vùng 'rốn ngập' phấn khởi chờ ngày dự án chống ngập 10.000 tỉ về đích

Theo ghi nhận tại công trường dự án cống kiểm soát triều Phú Định (thuộc địa bàn quận 8 cũ) sáng nay (18.9), không khí làm việc diễn ra hết sức gấp gáp và hối hả
Anh Phạm Văn Hùng, kỹ sư trưởng của công trường cống phú định Phú Định
Nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến địa bàn dự án cách đây 8 năm, anh Hùng không khỏi xúc động khi nói về sự thay đổi rõ rệt của vùng đất này
"Giai đoạn mới vào thi công, dự án cũng gặp không ít áp lực khi một số người dân chưa hiểu hết nên còn có ý kiến ra vào, thậm chí phản đối
Kỳ vọng lớn nhất của lực lượng kỹ sư, công nhân đang bám trụ tại công trường là khi cống kiểm soát triều Phú Định đi vào vận hành chính thức, toàn bộ khu vực phía trong sẽ triệt để chấm dứt cảnh ngập lụt mỗi khi mưa lớn hay triều cường
Sống tại đường Đình An Tài (gần khu vực cống Phú Định, TP.HCM), chị Nguyễn Thị Hằng xúc động khi thấy tuyến đường trước nhà được nâng cấp, mở rộng chỉn chu: "Tôi đã chờ đợi suốt 10 năm nay rồi. Trước đây ngập úng triền miên, muỗi mòng bu bám vất vả lắm. Giờ đường sá được nâng cao, rộng rãi, khang trang hẳn. Không còn cảnh ngập ngụa nên việc buôn bán, kinh doanh của gia đình cũng thuận lợi hơn rất nhiều".
Cùng chung niềm vui, chị Lâm Thị Sóc (ngụ tại số 51 đường Phú Định), người đã gắn bó với khu vực này suốt 17 năm qua, nhớ lại những ngày tháng khó khăn: "Trước đây khu này hoang sơ, cây cỏ lau sậy mọc cao hơn cả mái nhà, chuột rồng, rắn rết bò vào nhà liên tục. Từ ngày công trình được triển khai, khu vực này thay đổi hoàn toàn: đường sá được sửa sang, cây cối phát quang sạch sẽ, đặc biệt là không còn ngập lụt và rắn rết nữa. Cuộc sống sinh hoạt của gia đình tôi giờ phấn khởi và yên tâm hơn trước rất nhiều".
Bên cạnh cống Phú Định đã đạt 93% khối lượng, dự kiến vận hành thử vào tháng 11, theo cập nhật mới nhất từ chủ đầu tư, nhiều cống kiểm soát triều lớn khác trên địa bàn TP.HCM cũng đã tiệm cận ngày hoàn thành.
Cụ thể, cống Bến Nghé là hạng mục dẫn đầu tiến độ khi đã đạt 99% khối lượng, hiện đang duy trì vận hành thử nghiệm định kỳ và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, bàn giao.
Cống Tân Thuận và cống Phú Xuân đều đã hoàn thiện 95%, đang tập trung hoàn thiện hạ tầng nhà quản lý, cảnh quan, lắp đặt thiết bị MEPP, máy bơm và hệ thống điều khiển tự động SCADA, sẵn sàng vận hành thử trong tháng 10.
Đối với hệ thống đê/kè ven sông Sài Gòn (dài khoảng 6,0 km kết hợp 43 cống nhỏ) và nhà quản lý trung tâm, khối lượng thi công hiện đều đã đạt 92% - 93%
Khi chính thức đi vào vận hành đồng bộ, siêu dự án này sẽ giúp ngăn triều cường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và giải quyết bài toán ngập úng cho khu vực rộng lớn thuộc các phường, xã trên địa bàn quận 1, 4, 7, 8 và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh trước đây.
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