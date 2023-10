Nhiều tuyến phố ở TP.Hà Tĩnh bị ngập do mưa lớn

Sáng 8.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn từ đêm 7.10 kéo dài đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Hà Tĩnh bị ngập. Tình trạng ngập nước đang khiến người dân gặp khó khăn khi điều khiển các phương tiện đi lại trên đường.

Đường Nguyễn Công Trứ bị ngập khá nặng PHẠM ĐỨC

Nhiều tuyến đường ngập khá sâu từ khoảng 30 cm như: Hải Thượng Lãn Ông, Lê Duẩn, Nguyễn Công Trứ… Tại các tuyến đường bị ngập, các phương tiện di chuyển rất chậm rãi để đề phòng nước tràn vào bên trong buồng máy. Tuy nhiên, vẫn có một số phương tiện đã bị chết máy, phải gọi xe cứu hộ đến để hỗ trợ.

Đường Nguyễn Du cũng bị ngập sâu PHẠM ĐỨC

Trong sáng nay, Đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh đã phân công cán bộ có mặt tại các tuyến phố bị ngập để hướng dẫn các phương tiện, đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông. Công an TP.Hà Tĩnh cũng phát thông báo rộng rãi trên mạng xã hội về các tuyến đường đang bị ngập do mưa lớn để người dân hạn chế qua lại.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ đêm qua (7.10) và sáng sớm nay 8.10, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và có giông. Lượng mưa đo được từ 126 - 190 mm.

Một số phương tiện bị chết máy, phải gọi xe cứu hộ đến hỗ trợ PHẠM ĐỨC

Hiện tại, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn tập trung ở các huyện Hương Sơn, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP.Hà Tĩnh.

Đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh đặt biển cảnh báo tuyến đường bị ngập PHẠM ĐỨC

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.