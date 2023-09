Hà Nội mưa cực to: Đường phố chìm trong 'biển nước', xe chết máy la liệt

Bản tin sáng nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong 3 giờ tới nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 60 - 80 mm, có nơi trên 100 mm.

Phố Bùi Xương Trạch ngập sâu trong "biển nước" ĐÌNH HUY

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội với độ sâu từ 15 - 30 cm. Một số tuyến phố có khả năng ngập từ 30 - 40 cm, gồm: Thụy Khuê (Chu Văn An - Dốc La Pho), Trích Sài (Q.Tây Hồ); đường Đội Cấn, Đào Tấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát (Q.Ba Đình); Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, Triều Khúc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Định Công, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn (Q.Thanh Xuân)...

Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 9 giờ 30 tại phố Bùi Xương Trạch (Q.Thanh Xuân), nước mưa ngập sâu từ 30 - 50 cm, nhiều nhà dân ở hai bên con phố này bị nước tràn vào; các phương tiện xe máy, ô tô đi qua đều bị chết máy.

QL6 đoạn qua địa bàn P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông; Khu đô thị Văn Phú (Q.Hà Đông) cũng bị ngập sâu. Cùng thời điểm, tại các phố Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám, nước mưa cũng ngập khoảng 40 - 50 cm, hàng loạt phương tiện phải dắt bộ giữa dòng nước vì chết máy.

Đường Tố Hữu lúc 9 giờ 30 sáng nay HẢI HOÀNG

Hàng loạt xe máy bị ngập hết bánh xe HẢI HOÀNG

Tại phố Bùi Xương Trạch, đa số các phương tiện đều không di chuyển qua được do ngập sâu, người dân đành phải đi bộ ĐÌNH HUY

Người dân chán nản vì xe chết máy giữa đường ĐÌNH HUY

Nước tràn vào nhiều nhà dân ĐÌNH HUY

QL6 đoạn qua bến xe Yên Nghĩa ngập nước, các phương tiện di chuyển khó khăn NGUYỄN TRƯỜNG

500 m trên QL6 bị ngập sâu NGUYỄN TRƯỜNG

Hình ảnh ngập lụt tại đường Nguyễn Tuân NGUYỄN TRƯỜNG

Trên đường Hoàng Minh Giám, hàng loạt xe chết máy phải dắt bộ LÊ QUÂN