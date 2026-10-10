Động đất mạnh 7,7 độ tàn phá Panama, cảnh báo sóng thần tại nhiều nước

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất có cường độ 7,7 độ nằm ở độ sâu 12,6 km tại một khu vực thưa dân cư, cách thủ đô Panama City khoảng 200 km về phía tây nam. Viện Khoa học Địa chất thuộc Đại học Panama cho biết một trận động đất mạnh 6 độ tiếp tục xảy ra ngay sau đó, kéo theo ít nhất 13 đợt dư chấn, khiến hàng ngàn người dân hoảng loạn tháo chạy ra đường, The Guardian đưa tin.

Tòa nhà bị đổ sập tại thành phố Penonome, Panama sau trận động đất ngày 9.10 ẢNH: AFP

Tổng thống Panama José Raul Mulino gọi đây là một "thảm họa lớn" nhưng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Dù thủ đô Panama không chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề xảy ra ở các tỉnh miền trung. Lực lượng phòng vệ dân sự ghi nhận một số người bị thương do gạch đá rơi trúng, song chưa có báo cáo về trường hợp tử vong.

Nhiều tuyến đường cao tốc bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn. Một số nhà thờ, tòa nhà chính phủ bị hư hỏng nặng hoặc đổ sập hoàn toàn. Sân bay quốc tế Tocumen ở Panama, một trong những cảng hàng không nhộn nhịp nhất khu vực với hơn 20 triệu hành khách trong năm 2025, đã phải tạm ngừng hoạt động để tiến hành sơ tán.

Tín hiệu lạc quan với Panama và thương mại toàn cầu nói chung là giới chức cho biết kênh đào Panama không bị ảnh hưởng và có thể vận hành bình thường.

Theo Reuters, USGS ước tính thiệt hại kinh tế do thảm họa có thể chiếm từ 1% đến 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Panama. Cơ quan này cũng phát đi cảnh báo sóng thần đối với hàng loạt quốc gia ven biển Trung và Nam Mỹ như Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador và Mexico.

Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Carribean lập tức cung cấp một hạn mức tín dụng 50 triệu USD cùng khoản viện trợ 250.000 USD. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington đang khẩn trương huy động nguồn lực và nhân sự để hỗ trợ theo đề nghị từ chính quyền nước sở tại.

Trận động đất xảy ra ngay trước thềm Panama chuẩn bị tổ chức diễn tập sơ tán cấp quốc gia, dự kiến diễn ra ngày 12.10, nhằm kiểm tra khả năng ứng phó khẩn cấp của Panama.