Động đất mạnh ngoài khơi Philippines, cảnh báo sóng thần

Cảnh báo sóng thần đã được ban bố tại Philippines và nước láng giềng Indonesia, cũng như từ Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ, theo đó người dân ở các khu vực ven biển được cảnh báo di chuyển đến vùng đất cao hơn.

Đài phát thanh DZBB, phát sóng từ thành phố General Santos của Philippines, cách tâm chấn khoảng 15 km, đưa tin về các trường hợp đồ đạc đổ vỡ, tivi và các thiết bị khác bị hư hỏng khi khu vực này trải qua các dư chấn và người dân phải rời nhà cửa đến nơi an toàn.

Văn phòng quản lý thảm họa General Santos cho biết vẫn còn cảm nhận được dư chấn và nhà chức trách đang đánh giá các báo cáo về thiệt hại và một số người bị thương.

Tại tỉnh Sarangani của Philippines ở gần tâm chấn, điện và viễn thông bị gián đoạn và các lớp học đã bị tạm dừng. Lãnh đạo cơ quan quản lý thảm họa địa phương Rene Punzalan cho biết việc đánh giá thiệt hại đang được tiến hành và chưa có báo cáo nào về việc bất kỳ tòa nhà nào bị sập.

Một người đàn ông đi bộ trên cầu sau khi Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất ngoài khơi đảo Mindanao phía nam Philippines ẢNH: REUTERS

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết giới chức trách đang nhanh chóng phối hợp ứng phó thảm họa. Ông tuyên bố: "Chính phủ quốc gia đang hành động và chúng tôi sẽ không bỏ rơi Mindanao".

Philippines và Indonesia trải qua hàng trăm trận động đất mỗi năm và nằm trên các khu vực có cấu tạo địa chất phức tạp của "Vành đai lửa Thái Bình Dương", một vành đai hoạt động địa chấn trải dài từ Nam Mỹ đến vùng Viễn Đông của Nga.

Cơ quan Địa chấn Philippines (Phivolcs) cảnh báo về khả năng thiệt hại và sóng thần cao hơn một mét, có thể kéo dài trong vài giờ. Cơ quan địa vật lý Indonesia (BKMG) cho biết đã phát hiện sóng cao 0,19 m.

Ông Benjie Ancheta, trưởng cảnh sát thị trấn Alabel ở tỉnh Sarangani, cho biết đây là trận động đất mạnh nhất mà cư dân ở đây từng trải qua.

Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức cho biết trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở độ sâu 10 km. Các cơ quan địa vật lý của Philippines và Indonesia báo cáo cường độ trận động đất lần lượt là 7.0 và 7.7 độ Richter.

Các nhân chứng ở thành phố Manado phía bắc Indonesia và người dân cùng các quan chức ở miền nam Philippines đều cho biết cảm nhận về trận động đất là rất mạnh.

Một phát ngôn viên của cơ quan phòng chống thiên tai Indonesia cho biết cho đến nay chưa có báo cáo về thiệt hại.