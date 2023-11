Động đất mạnh ở Nepal, hơn 140 người chết

Mức độ tàn phá cao

Theo Trung tâm nghiên cứu và giám sát động đất quốc gia Nepal, trận động đất có tâm chấn ở quận Jajarkot (Karnali) được ghi nhận lúc 23 giờ 47 ngày 3.11 (giờ địa phương).

Trực thăng được điều động tham gia cứu hộ REUTERS

Đã có những tranh luận về cường độ chính xác của trận động đất. Trong khi phía Nepal đo được 6,4 độ richter, Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức cho biết con số thấp hơn nhiều, ở mức 5,7 độ. Riêng Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ "chốt" cường độ động đất là 5,6 độ richter, tờ The New York Times đưa tin.

Giới chức Nepal cho biết rung lắc ngày 3.11 là đợt rung chuyển kinh hoàng nhất ở nước này kể từ trận động đất kép xảy ra năm 2015. Thời điểm đó, thiên tai đã khiến tổng cộng 9.000 người thiệt mạng và làm hư hại khoảng 1 triệu công trình với tổng giá trị ước tính lên tới hàng tỉ USD.

Đáng chú ý, tác động của trận động đất mới nhất thậm chí còn được cảm nhận rõ rệt ở thủ đô Kathmandu, cách tâm chấn khoảng 500 km về phía tây.

Ngôi nhà đổ sập do động đất ở Nepal AP

Trước tình hình trên, Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã đích thân thị sát các khu vực bị ảnh hưởng vào sáng sớm 4.11. Đi cùng ông là nhóm 16 bác sĩ quân y có nhiệm vụ giám sát công tác tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ. Tuy nhiên, quan chức địa phương lo ngại số người chết có thể tăng lên do đội cứu hộ không thể thiết lập được liên lạc vì địa hình đồi núi hiểm trở. Nơi đây có tổng dân số tới 190.000 người sống rải rác ở các ngôi làng trải dài trên các ngọn đồi hẻo lánh.

Nỗ lực giải cứu người gặp nạn cũng bị gián đoạn do lở đất đã làm tắc nghẽn các tuyến đường nối khu vực với bên ngoài. Hiện các nhóm cứu hộ phải làm thêm nhiệm vụ dọn sạch đường trước khi tiếp cận hiện trường.

Trả lời Reuters qua điện thoại, quan chức Harish Chandra Sharma của quận Jajarkot ước tính số người bị thương có thể lên tới hàng trăm, trong khi số người chết khả năng cao vẫn chưa dừng lại. Ông xác nhận nhiều ngôi nhà đã đổ sập, trong khi hàng loạt công trình khác xuất hiện các vết nứt lớn. Điều kiện khắc nghiệt như trên đã buộc nhiều người phải qua đêm trên bãi đất trống, giữa tiết trời giá lạnh ở vùng núi cao để đảm bảo an toàn.

Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng

Những đợt rung lắc dữ dội cũng lan đến thủ đô New Delhi của nước láng giềng Ấn Độ, vốn cách Jajarkot hàng trăm cây số. Chính quyền New Delhi liên tiếp nhận được báo cáo về tình trạng nhiều ngôi nhà dân bị rung chuyển, theo đài NDTV.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 4.11 bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại về người và của do thiên tai ở Nepal gây ra. Ông cũng khẳng định Ấn Độ đoàn kết với nước láng giềng và sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể.

Theo Reuters, đây không phải lần đầu Ấn Độ bị ảnh hưởng do thiên tai thuộc loại này từ nước láng giềng. Đầu năm nay, trận động đất cường độ 5,6 độ richter với tâm chấn ở Nepal cũng gây ra đợt rung lắc ở tận New Delhi. Ngoài ra, tháng 11 năm ngoái, nhiều nhà cửa ở cả 2 quốc gia cũng đã bị rung chuyển vì lý do tương tự.