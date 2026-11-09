Động đất ở Nhật Bản, ít nhất 22 người bị thương: Tình hình người Việt ra sao?

Người Việt bàng hoàng nhớ khoảnh khắc động đất ở Nhật Bản

Sinh sống tại Hamamatsu shi, gần khu vực xảy ra động đất, Nguyễn Hải Yến (27 tuổi) nói hiện tại tình hình chỗ cô ổn, không bị ảnh hưởng nhiều. Thời điểm xảy ra động đất, cô rất sợ, muốn chạy mà không biết chạy đi đâu.

"Nhưng một lúc là hết cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Mình bị bất ngờ hốt hoảng lúc đó thôi", Yến cho biết.

Chồng chị Thùy Mỵ cùng con sang Nhật làm việc

ẢNH: CHỊ THUỲ MỴ CUNG CẤP

Vụ động đất xảy ra vào rạng sáng nay khiến nhiều người Việt bất ngờ, mất ngủ, đặc biệt là những người mới qua Nhật Bản năm đầu tiên.

Chị Nguyễn Thùy Mỵ, hiện đang sinh sống tại tỉnh Shizuoka cho biết thời điểm động đất xảy ra, chị vừa đi làm về. Chị lên giường nằm nghỉ thì bất ngờ cảm nhận mặt đất rung. Ban đầu, chị Mỵ chưa nhận ra đó là động đất. Tuy nhiên, sau một lúc cảm nhận rung lắc rõ hơn, chị mới hiểu chuyện gì đang xảy ra và vội chạy ra ngoài.

Chị Thùy Mỵ kể: "Ra bên ngoài, tôi thấy những người Nhật sống xung quanh cũng chạy ra khỏi nhà. Mọi người đứng bên ngoài theo dõi tình hình. Một lúc sau, thấy không có dấu hiệu bất thường và tình hình đã ổn định, gia đình tôi mới dám quay trở vào nhà. Rạng sáng nay rung lắc mạnh nhưng may không xảy ra vấn đề gì".

Báo Thanh Niên ngày 8.11 đưa tin động đất ở Nhật Bản, ít nhất 22 người bị thương. Cụ thể, cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) ghi nhận trận động đất xảy ra lúc 1 giờ 4 phút sáng 8.11 (giờ địa phương), với tâm chấn ở phía tây tỉnh Shizuoka, độ sâu khoảng 40 km. Trận động đất ở mức rung lắc cấp 5 tại thành phố Chita, tỉnh Aichi, theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản.

Người Việt sống lâu năm ở Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm

Nguyễn Nhã Khoa hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hamamatsu Shi (Nhật Bản), gần tâm chấn, vẫn nhớ như in khoảnh khắc trận động đất xảy ra vào rạng sáng 8.11.

Nhã Khoa nhận cảnh báo động đất ẢNH: NHÃ KHOA CUNG CẤP

Khoảng 1 giờ, Khoa vừa livestream trò chuyện với khách hàng. Sau đó, cô tranh thủ dọn dẹp, đi vệ sinh để chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng rung lắc ầm ầm, ban đầu cô cứ ngỡ xe tải chạy ngang qua nhà.

"Khi nhận ra là động đất, mình nhét vội sữa, soạn đồ, chuẩn bị di chuyển. Chồng mình ở trên lầu cảm nhận được rung lắc khá mạnh", Khoa nhớ lại.

Túi đồ khẩn cấp được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy để sẵn sàng khi động đất xảy ra ẢNH: NHÃ KHOA CUNG CẤP

Điện thoại của Nhã Khoa nhận tin nhắn cảnh báo khẩn cấp nội dung: Cảnh báo động đất sớm sắp có rung chấn mạnh. Thông báo khuyến cáo Khoa bình tĩnh và tìm nơi trú ẩn gần đó. Theo Khoa, gia đình cô hiện sống trong một căn nhà riêng kiểu cũ. Trước đây, khi còn ở chung cư, cô từng cảm nhận những trận động đất với mức rung lắc rõ rệt hơn.

Lần này, dù khu vực nhà ở ghi nhận động đất khoảng 5 độ, cảm giác rung lắc có phần nhẹ hơn, có thể do đặc điểm kết cấu công trình. Sau khi tình hình ổn định, khoảng 2 giờ sáng, gia đình Nhã Khoa mới quay lại nghỉ ngơi.

"May mắn là mọi người đều bình yên. Động đất đã qua nên gia đình mình cũng tạm yên tâm", Khoa chia sẻ.

Nhã Khoa sang Nhật Bản sinh sống và làm việc gần 8 năm nay ẢNH: NHÃ KHOA CUNG CẤP

Gần 8 năm sinh sống ở Nhật, đã có kinh nghiệm ứng phó với động đất, gia đình Khoa luôn chuẩn bị sẵn một ba lô lớn đựng các vật dụng khẩn cấp cho cả nhà, từ đồ sơ cứu đến thuốc men.

"Khi xảy ra sự cố, mọi người chỉ cần mang theo ba lô là có thể nhanh chóng di chuyển. Gia đình mình có con nhỏ nên việc chuẩn bị đồ dùng càng được chú trọng. Mình đã sắp sẵn đồ ăn dặm cho bé, những vật dụng cần thiết cho con, phòng trường hợp phải rời khỏi nhà khẩn cấp. Hôm qua, mình mới mua thùng mì và 4 hộp cá", Nhã Khoa nói.