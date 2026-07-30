Báo Thanh Niên ngày 29.7 đưa tin một công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ động đất tại Nhật Bản. Cụ thể, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho hay, liên quan đến trận động đất xảy ra ngày 28.7 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, cho đến nay có 1 công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất.

Nhiều gia đình có con em đang học tập và làm việc tại Nhật Bản như ngồi trên đống lửa khi hay tin. Tình hình người Việt ở Nhật Bản sau động đất ngày 28.7 ra sao?

Anh Nguyễn Xuân Cường, quê Hà Tĩnh, sống gần khu vực tâm chấn động đất nên căn nhà bị nứt tường, hư hỏng nặng, giờ gia đình anh không còn chỗ ở. Vợ con anh hiện phải tạm lánh tại một điểm sơ tán cách nhà khoảng 6 km.



"Thời điểm xảy ra động đất tôi đang ở công ty, vợ con đang ở nhà. Tôi liên tục gọi điện nhưng không thể liên lạc được. Khi chạy về đến nơi, tôi thấy vợ bị thương ở đầu, máu chảy rất nhiều, con thì hoảng loạn vì quá sợ hãi", anh Cường nhớ lại và cho biết sau đó anh đưa vợ đến ngay bệnh viện để kiểm tra khâu vết thương ở đầu.

8 năm làm việc ở Nhật Bản, lần đầu tiên anh Cường thấy trận động đất mạnh và gây thiệt hại nặng nề như vậy. Sáng nay (30.7), anh đưa vợ đến bệnh viện tái khám. Dù trải qua cú sốc lớn, hai ngày qua anh vẫn dành thời gian tham gia các nhóm cộng đồng để cập nhật thông tin, hỏi thăm tình hình của những người Việt khác trong vùng bị ảnh hưởng.

Khi biết có gia đình chưa tìm được nơi trú tạm hoặc thiếu nhu yếu phẩm, anh Cường cùng bạn bè trong Hội người Việt Nam tại Kumamoto kết nối để tìm cách hỗ trợ.



"Bản thân tôi cũng đang khắc phục hậu quả nên chỉ hỗ trợ từ xa. Phần của tôi được hỗ trợ, tôi nhường lại mọi người. Vì nhà tôi sập nhưng may mắn vẫn còn vợ con, còn cơm ăn, nước uống. Các thành viên trong Hội người Việt Nam tại Kumamoto đang trực tiếp tham gia cứu trợ. Hôm qua mọi người đi cứu trợ đến gần 12 giờ đêm mới về nhà", anh Cường chia sẻ.

Căn nhà bị nứt sau động đất ẢNH: NGUYỄN XUÂN XƯỜNG CUNG CẤP

Là thành viên Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Kumamoto, theo anh Cường, người dân tại đây cần nhiều nhất là nước lọc, sau đó là thức ăn nhanh như: bánh mì, mì gói, giấy ướt, bỉm tã cho em bé, dầu thoa.

Anh Phạm Duy Quốc (31 tuổi, quê Bắc Ninh) nói anh và hai em gái đều đang sinh sống tại Kumamoto, may mắn cả 3 đều an toàn sau động đất. Hai đêm rồi, dù mệt nhưng chưa đêm nào anh dám ngủ sâu giấc. "Tối qua trực thăng cứu hộ tới, cứ khoảng 20 phút lại rung lắc tầm 3-4 giây. Bạn bè tôi vẫn còn nằm trong bệnh viện", anh Duy Quốc chia sẻ.

Người Việt tại Nhật Bản huy động mọi nguồn lực giúp đỡ nhau sau động đất ẢNH: HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI KUMAMOTO CUNG CẤP

Anh Quốc cho biết khu vực anh dù nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi đóng cửa nhưng may mắn vẫn sinh hoạt bình thường. Ở chỗ anh Quốc, mọi người đang đi tìm nước để hỗ trợ người Việt mình tại các khu vực bị thiệt hại nặng.

Theo anh Quốc, động đất tại Nhật Bản, các bạn nữ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Bên cạnh nước uống, các đoàn cứu hộ cần thêm băng vệ sinh, chỗ tắm rửa, nghỉ ngơi cho chị em.

Khung cảnh bên trong một căn nhà sau động đất ẢNH: NGUYỄN XUÂN CƯỜNG CUNG CẤP

Cũng đang sinh sống và làm việc tại Kumamoto, chị Lê Thị Nhân Hiền (34 tuổi) cho biết khu vực chị ở không nằm trong vùng tâm chấn nên chỉ rung nhẹ, không có thiệt hại đáng kể, cũng không bị cắt nước hay điện. Đi qua những trận động đất tại Nhật Bản, chị Hiền nhận ra động đất có thể làm đổ sập những ngôi nhà, nhưng không thể làm lung lay tình người.

"Hiện các bạn trên vùng Kashima là thiệt hại nhất. Các bạn không có điện và nước để sử dụng. Hội người Việt ở Kumamoto đang tiến hành các hoạt động hỗ trợ cho các bạn như cấp phát vật tư, đồ ăn, nước uống...", chị Hiền nói.







