Ít nhất 13 người thiệt mạng trong trận động đất ở Nhật Bản

Phát biểu với các phóng viên tại văn phòng ở Tokyo một ngày sau trận động đất, bà Takaichi nói: "Ngay lúc này, vẫn còn nhiều người đang chờ được cứu và đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực sẵn có tại hiện trường để cứu giúp và giải cứu càng nhiều người càng tốt".

Trận động đất đã khiến hàng nghìn ngôi nhà bị mất điện và làm rạn nứt nhiều tuyến đường trên khắp khu vực.

Các nhân viên cứu hộ đã kéo 8 người ra khỏi đống đổ nát của một trung tâm thương mại bị sập một phần vào sáng sớm 29.7. Một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại trung tâm thương mại này khoảng 1 giờ sau trận động đất đã làm hai phụ nữ khoảng 20 tuổi thiệt mạng.

Truyền thông địa phương đưa tin giới chức trách đang điều tra khả năng xảy ra vụ nổ khí gas.

Các đội cứu hỏa khẩn cấp, cảnh sát và quân đội đang tập trung vào các khu vực của tòa nhà nơi đã ghi nhận có tiếng kêu cứu.

Toàn bộ mức độ thiệt hại của thảm họa vẫn chưa được xác định rõ.

Trung tâm thương mại Aeon Mall bị hư hại sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Đài truyền hình công cộng NHK ngày 28.7 cho biết khoảng 20-30 nhân viên của trung tâm thương mại vẫn chưa được tìm thấy. Bảy người khác cũng đang mất tích sau khi một ống khói tại nhà máy của Nippon Paper Industries bị sập, trong khi bốn người khác bị thương nặng, một quan chức chính quyền địa phương cho hay. Các bệnh viện được báo cáo đang điều trị cho hàng chục bệnh nhân.

Trên toàn tỉnh Kumamoto – nơi từng hứng chịu một trận động đất gây nhiều thương vong một thập niên trước – chính quyền cho biết khoảng 260.000 người đã được hướng dẫn đến các trung tâm sơ tán.

Tâm chấn của trận động đất cách thành phố thủ phủ Kumamoto khoảng 20 km về phía nam. Đây là thành phố lớn nhất ở trung tâm đảo Kyushu, có dân số khoảng 700.000 người.

Nhà chức trách đã cảnh báo người dân tại những khu vực rung chấn mạnh nhất cần đề phòng các trận động đất mạnh tiếp theo trong khoảng một tuần, cũng như nguy cơ sạt lở đất.

Với hơn 36.000 ngôi nhà vẫn chưa có điện, chính quyền lo ngại về nguy cơ say nắng khi nhiệt độ tăng vọt lên khoảng 34 độ C vào ngày 29.7.